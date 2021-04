"La rotta Balcanica, un intreccio di umanità in cammino", lunedì webinar

1' di lettura

15/04/2021 - Nuovo appuntamento con "Diritti umani, uno sguardo sul mondo. Testimonianze di giornalisti che raccontano un’umanità da scoprire", il ciclo di incontri promosso dall’Università per la Pace con il patrocinio del Consiglio regionale.

“La rotta Balcanica, un intreccio di umanità in cammino” al centro dell’attenzione del webinar in programma lunedì 19 aprile alle 17,30. Ospite dell’iniziativa sarà la giornalista Nicole Corritore, che per otto anni, tra il 1992 e il 2000, ha operato in Croazia e Bosnia Erzegovina in progetti di cooperazione internazionale e fin dalla sua fondazione, nel 2001, lavora presso l’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Verrà intervistata da Asmae Dachan, curatrice del ciclo di appuntamenti online.

La videoconferenza sarà come sempre in diretta sulla pagina Facebook dell'Università per la pace e su piattaforma Zoom. Per ricevere il link Zoom scrivere entro domenica a info.universitapace@regione. marche.it indicando un recapito telefonico.

