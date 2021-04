Civitanova: Sale sul cestino e invita tutti a togliersi la mascherina, donna sanzionata per ubriachezza molesta

1' di lettura

15/04/2021 - E’ stata sanzionata per ubriachezza molesta ed inottemperanza delle misure di contenimento epidemico dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Civitanova Marche la donna di origini romene e residente nel Fermano che, nella tarda mattinata, aveva attirato l’attenzione dei passanti in corso Umberto I.

La donna era salita su un cestino dei rifiuti ed aveva cominciato ad urlare ed inveire contro tutti, invitando i passanti a togliere la mascherina facciale che lei stessa non indossava. E’ stato necessario l’ausilio del personale sanitario per riuscire a contenerne le intemperanze e convincerla a salire in ambulanza per le cure ospedaliere necessarie.

