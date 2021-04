Politiche familiari, incontro online con il ministro Bonetti, De Palo e Perticaroli (Forum Marche)

1' di lettura

14/04/2021 - La straordinaria unità trovata dalle forze politiche, alla Camera e al Senato, per approvare la legge sull’Assegno unico, si potrebbe ripetere anche a livello locale, soprattutto nei comuni, che sono in prima linea sul fronte dei bisogni delle famiglie, per attuare politiche familiari efficaci?

La sfida è talmente importante che il Movimento politico per l’unità (Mppu) delle Marche ha avviato una riflessione approfondita sul tema e ha deciso di confrontarsi con il Mppu del Veneto, regione in cui da poco è stata approvata una legge regionale sulla famiglia all’avanguardia. Da questo proficuo confronto è nato l’incontro “Politica o politiche per la famiglia? – Dal locale al nazionale insieme per invertire la rotta: prospettive concrete” che si terrà il prossimo venerdì 16 aprile, alle 18.15, sul canale YouTube del Mppu Italia, https://www.youtube.com/watch?v=HNWxZzpMpVA.

Previsti l’intervento del presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, Gigi De Palo, e del ministro per Pari opportunità e per la Famiglia, Elena Bonetti; a introdurre sarà Paolo Perticaroli, presidente del Forum delle Associazioni Familiari delle Marche e membro del direttivo nazionale, mentre Adriano Bordignon, del Mppu del Veneto, modererà l’incontro. L’evento sarà anche l’occasione per presentare le esperienze concrete del comune di Corinaldo, in provincia di Ancona, presentate dall’assessore Giorgia Fabri, di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, riferite dall’assessore Riccardo Visentin e della provincia autonoma di Trento, esposte dal dirigente Luciano Malfer.

