Fano: Stop al limite dei 70: chiusa la superstrada Bellocchi-Calcinelli, ecco fino a quando. Lavori già al via

14/04/2021 - Sono già in corso i lavori di risistemazione del tratto di superstrada tra Bellocchi e Calcinelli in direzione Roma. Da qui la sua chiusura già da mercoledì. I tempi per la riapertura non saranno brevissimi.

Vi si potrà infatti di nuovo transitare soltanto dalle 18 del prossimo 30 aprile, praticamente a fine mese. È questo il periodo necessario per eseguire i lavori di asfaltatura nel tratto in questione, in cui già da tempo – per ragioni di sicurezza - era stato imposto il tanto discusso limite dei 70 chilometri orari contro cui lo stesso consigliere regionale di Civici Marche Giacomo Rossi aveva chiesto chiarimenti all’Anas. La scorsa settimana l’annuncio dell’imminente intervento. E ora il cantiere è già stato aperto.

