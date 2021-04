Covid-19, l’infettivologo Bassetti al "salotto" domenicale di Rai1: non accantonare ma puntare su AstraZeneca

2' di lettura

12/04/2021 - Il professore ordinario di Malattie Infettive e direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha elargito alcune dichiarazioni piuttosto clamorose, intervenendo alla trasmissione di Rai1, "Domenica In".

L’infettivologo Bassetti, ospite del salotto televisivo domenicale di Mara Venier a RaiUno, si è espresso in merito all’utilizzo del siero contro il coronavirus di AstraZeneca. Nei giorni in cui il vaccino anglo-svedese è stato destinato esclusivamente agli over 60, infatti, il professore genovese ha stupito tutti lanciando una particolare proposta.

Considerando i gravi ritardi registrati nell’andamento della campagna vaccinale, Matteo Bassetti ha affermato che l’Italia dovrebbe affidarsi e incrementare l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Lo scetticismo e il calo di fiducia attualmente nutrito nei confronti del farmaco anglo-svedese rendono particolarmente accessibile il siero sul mercato, grazie al surplus di dosi venutesi a creare dopo i rifiuti degli altri Paesi europei.

Stando all’infettivologo, inoltre, l’Italia dovrebbe anche procedere all’acquisto del vaccino in modo autonomo in considerazione dell’assoluta sicurezza ed efficacia del prodotto. Bassetti poi, ha lanciato l'idea di procrastinare la 2a dose: “Potremmo spostare in là la seconda dose, portando ad esempio AstraZeneca a 3 o 4 mesi, ma non bisogna dimenticare che l’obiettivo deve essere coprire rapidamente le persone fragili. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza gli over 70, concentriamoci su di loro”.

Durante la diretta inoltre, l’infettivologo Bassetti ha anche affrontato la questione degli anticorpi monoclonali, sottolineando gli “ottimi risultati” riscontrati in Liguria e particolarmente al Policlinico San Martino di Genova: “La situazione degli ultimi giorni è decisamente migliorata. Arrivano molti meno malati in pronto soccorso, sono dimessi moltissimi e con degenze più corte. Forse perché abbiamo saputo cogliere la palla al balzo degli anticorpi monoclonali. Spiace che non sia così altrove. In Liguria sono state trattate circa 80 persone in 15 giorni e abbiamo degli ottimi risultati quando questi farmaci sono somministrati in una fase iniziale della malattia. Bisogna lavorare bene con i medici di medicina generale e cogliere questa opportunità dei monoclonali, anche per il futuro. Io non capisco perché in molte regioni non venga utilizzato l’anticorpo monoclonale che, però, è ampiamente disponibile”.