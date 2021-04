Covid: stabili i contagi, sono 406 nelle ultime 24 ore

2' di lettura

11/04/2021 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4438 tamponi: 2416 nel percorso nuove diagnosi (di cui 561 nello screening con percorso Antigenico) e 2022 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 406 (93 in provincia di Macerata, 114 in provincia di Ancona, 123 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 43 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (108 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (112 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti rilevati in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 106 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 561 test e sono stati riscontrati 28 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

I ricoveri negli ospedali marchigiani sono 857 di cui 129 in terapia intensiva. Purtroppo ieri ci sono stati 10 decessi. Le vittime sono: un 69enne di Fabriano, una 73enne di Arcevia, una 61enne di Senigallia, una 73enne di Ancona, un 87enne di Jesi, un 86enne di Osimo, un 47enne di San Benedetto del Tronto, una 90enne di Mercatello sul Metauro, una 88enne di Gradara, un 69enne di Monte Grimano Terme. Le vittime avevano tutte anche altre patologie. Salgono a 2781 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia.