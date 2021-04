Pesaro: Bocconi avvelenati al parco, caccia al responsabile. In Italia avvelenato un cane ogni 20 minuti

2' di lettura

07/04/2021 - Sono stati 4.860 i cani avvelenati nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2021 in Italia. Di questi oltre 3000 sono i cani morti e circa 1.800 i cani che se la sono cavata per il rotto della cuffia.

La maggioranza dei cani avvelenati ed uccisi nei primi tre mesi del 2021 sono cani randagi, il restante sono cani di proprietà. il fenomeno degli avvelenamenti di massa è maggiormente diffuso in in Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna mentre il fenomeno dei bocconi avvelenati in parchi e giardini privati è diffuso a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale.



Come accaduto il giorno di pasquetta al parco Trivella, in via Becci a Pesaro. Ora è caccia al responsabile che se individuato, subirà una condanna. Il codice penale punisce infatti l’uccisione di animali "per crudeltà o senza necessità" e spargere polpette avvelenate allo scopo di uccidere animali rientra perfettamente tra le fattispecie penalmente rilevanti.



Anche se l’animale si salva, a causa delle forti sofferenze inflitte dal veleno si configura comunque il reato di maltrattamento, punibile con la pena della reclusione sino a 18 mesi. Se invece l’animale non solo soffre ma come spesso accade muore solo dopo una lunga agonia, si avrà maltrattamento aggravato dalla morte.



Sempre più frequentemente i parchi pesaresi vengono presi di mira da questi delinquenti. E' già la terza volta che accade. A febbraio al parco della Pace, a marzo al parco Trulla, e ora al parco Trivella.



"Il fenomeno degli avvelenamenti dei cani è uno dei piu sottovalutati ma uno di quelli che fa maggiori vittime all'anno tra cani e gatti ed anche tra gli animali selvatici- scrive in una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA- chiediamo che venga attivato un osservatorio nazionale presso il ministero e che si puniscano in maniera piu severa gli autori di questi gesti criminali".