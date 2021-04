Marche palcoscenico aperto: sabato 10 aprile "vicoli sonori" di Mabò Band

2' di lettura

07/04/2021 - Il racconto delle incursioni musicali nei piccoli borghi della provincia di Macerata con la goliardia che contraddistingue i 30 anni di attività della Mabò Band attende il pubblico di Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri - promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT – sabato 10 aprile (ore 18, accesso gratuito) sulle pagine Facebook e YouTube del gruppo.

Nella magica atmosfera del cinquecentesco cortile di Palazzo Bonafede di Monte San Giusto i tre clown/musicisti sangiustesi raccontano in Vicoli sonori la loro “Musica a Contatto” in tempo di pandemia trasformando vicoli, finestre, balconi e suggestivi scorci in palcoscenici naturali. Bombetta, bretelle e frac, imbracciati ottoni e sax, tra ricordi e futuri progetti dove la musica è solamente un pretesto per aprire finestre e balconi, risollevare animi e portare sana e salutare spensieratezza.

“Grazie al progetto Marche Palcoscenico Aperto siamo riusciti a immaginare un altro possibile scenario – affermano Renzo Stizza, Amilcare Pompei, Fabrizio Palazzetti di Mabò Band -, andando alla ricerca di un pubblico distanziato ma sempre presente dove ogni finestra e ogni balcone diviene una poltrona in prima fila nel palcoscenico ideale dei nostri vicoli marchigiani. Abbiamo portato la nostra sana follia e il nostro “BuonStareInsieme” sotto alle finestre delle vergare maceratesi. Magari solo un granello di sabbia in questo deserto culturale e povero di emozioni che la pandemia ha portato con sé. Un granello ma portato dal vento dell’entusiasmo e della partecipazione che ci ha sempre contraddistinto”.

Mabò Band dal 1991 ha portato il proprio spettacolo itinerante nel mondo con tour in Giappone (1998/2008), nel Missouri (2013), Russia (1998/2012/2016), Germania (per oltre un decennio dal 1996), Canada (2008). Ha partecipato a molti festival italiani dedicati all’arte di strada (spettacoli On The Road – Tutti a Casa Mabò of Colors) e si è esibita in tantissimi teatri italiani con la produzione Running Orchestra. Dal 2005 la cooperativa Mabò Band si è distinta anche nella progettazione e organizzazione di eventi, festival e rassegne (Clown&Clown Festival – PrimaveraNonBussa – Teatrando di Paglia – Corropoli’S Banda – Teatrando Mah Boh).

Vicoli sonori è un progetto realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche / Assessorato alla Cultura e AMAT. Informazioni: info@maboband.it, 3473573408

Calendario completo di Marche Palcoscenico Aperto Festival su www.amatmarche.net