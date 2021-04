Covid: nelle Marche, oltre il 72% delle dosi di vaccino somministrate sono Pfizer BioNTech

1' di lettura

07/04/2021 - Nelle Marche sono 104.968 le persone vaccinate. A queste si aggiungono 89.531 persone che hanno invece ricevuto solo la prima dose del vaccino anti Covid.

Due dei vaccini sono a mRNA (Moderna e BioNTech-Pfizer), mentre il terzo, AstraZeneca è a vettore virale Adenovirus (come lo Sputnik V ancora non approvato dall'Ema).



Nelle Marche, la maggior parte dei vaccinati, il 72,1% ha ricevuto il vaccino Pfizer, il 18,5% invece AstraZeneca, solo il 9,4% Moderna.

Percentuali che si sono leggermente assottigliate a marzo e aprile, ma Pfizer resta ancora predominante nella regione, 60,9% contro il 27,9% di AstraZeneca e l'11,1% di Moderna.



Le Marche con l'80,5% di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute si attesta leggeremente sotto la media nazionale dell'81,4%.

Da sottolineare in ogni caso, a prescindere dal siero, l'importanza di sottoporsi al vaccino, per continuare ad alleggerire le terapie intensive della regione, che nelle ultime settimane hanno raggiunto numeri particolarmente importanti e per limitare la diffusione del virus, come evidenziato tra i vaccinati tra i quali c'è stato un crollo delle positività. La vaccinazione è attualmente l'unica strada per il ritorno alla normalità.

