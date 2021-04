Marche palcoscenico aperto. Festival del teatro senza teatri: venerdì “Sybilla. Una storia di riciclo” di Chiara Borsella

2' di lettura

06/04/2021 - Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri - promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT – prosegue a ritmo serrato e venerdì 9 aprile (ore 18.30) propone su Facebook e Youtube Sybilla. Una storia di riciclo di Chiara Borsella, uno spettacolo per bambini e famiglie liberamente ispirato al libro Sybilla. L’odissea di una bottiglia di plastica di Marco Mastrorilli.

Chiara Borsella è performer ed educatrice teatrale, si occupa di teatro sociale e svolge progetti di ricerca sull’uso della Lis come strumento performativo di accessibilità negli spettacoli.

Lo spettacolo porta in scena una storia di riciclo che ha per protagonista Sybilla, una bottiglia di plastica dotata di anima e sentimenti, con una lingua tutta sua -il “plasticoso”. Dopo mille peripezie e dopo aver incontrato, nel suo lungo viaggio in mare, molti amici di plastica e animali marini, Sybilla comprende quanto il materiale di cui è composta costituisca un vero dramma sia per il presente sia per il futuro del pianeta.

Sybilla è una performance ecologica che allude all’inquinamento nei mari e alla possibilità di rigenerarli, trasportando lo spettatore in un viaggio che tra immagini, movimento e segni della Lis lo conduca a pensare e “consumare” in maniera alternativa. Il racconto propone, anche al pubblico dei piccolissimi, il tema sempreverde dell’inquinamento da plastica, dove lo strumento ludico del teatro fa il paio con un potente uso simbolico delle immagini e dei segni della Lis, amplificando e supportando la diffusione di messaggi attraverso vari canali espressivo-sensoriali, per un’accessibilità universale.

Scritto, interpretato e diretto da Chiara Borsella, supervisione regia del progetto Emilia Martinelli, scenografie digitali di Luigi Vetrani, diretta streaming e mixer video live Stefano Fiori, illustrazioni Arianna Moncini, progetto realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche / Assessorato alla Cultura e AMAT.

Lo spettacolo è visibile gratuitamente su Facebook e YouTube, pagine e canali di Chiara Borselli e Fuori contesto.