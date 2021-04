Marche palcoscenico aperto. Festival del teatro senza teatri: live streaming di Vergine plays vergine

2' di lettura

06/04/2021 - Spazio alla musica venerdì 9 aprile (ore 21.30) nel cartellone di Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri - promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT – con Vergine plays “VERGINE”, concerto live in streaming del duo elettro pop Vergine, in concomitanza con la release dell’album di esordio della band.

Il momento storico che stiamo vivendo è molto penalizzante per la musica dal vivo e ancora di più per le band emergenti che nel live hanno la loro più grande forma di promozione. La possibilità di poter raggiungere il proprio pubblico diventa vitale per lo sviluppo del progetto e Marche Palcoscenico Aperto offre una possibilità di live utilizzando il digitale come palcoscenico di debutto.

Vergine è elegante e diretto, atmosfere elettroniche dal gusto vintage e contemporaneamente moderno si mescolano a una voce che con innocente leggerezza racconta la parte più nascosta della mente. Vergine è un progetto elettropop di Lucia Lareglia (voce, elettronica) e Pierpaolo Ovarini (elettronica, chitarra). Il progetto Vergine esordisce con il singolo Contemporaneamente nel dicembre del 2019: nello stesso anno si aggiudicano la finale del concorso BMA - Bologna Musica D'autore e nel 2020 la finale del contest Freschissimo organizzato dall’associazione Locomotiv e l’agenzia di booking Panico Concerti, esperienze che danno l'opportunità ai Vergine di esibirsi in location come il Teatro Duse e il Locomotiv Club di Bologna e che gli permettono fin da subito di condividere il palco con artisti come La Rappresentante di Lista, Dola, Gente, Wrongonyou.

Il live si svolge presso Basement Recording Studio – Fermo, studio di registrazione immerso nelle colline fermane che si affaciano sul mare. Una struttura altamente professionale e geograficamente perfetta per ospitare l'artista nella sua fase creativa. Il Basement studio ha lavorato per artisti come Jovanotti, Raphael Gualazzi, Bowland, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Nicolò Fabi, Colombre e molti altri. Regia e DOP del live a cura di Alessio Beato, mix audio Stefano Luciani / Nufabric Records, service video Rs Project.

Vergine plays “VERGINE” è un progetto realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche / Assessorato alla Cultura e AMAT.

Il concerto, gratuito, sarà in diretta Facebook sulla pagina di Vergine. Per informazioni: info@nufabric.com, 329 0527028.