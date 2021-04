Covid, il governatore del Friuli Fedriga a Draghi: "Restrizioni meno efficaci rispetto ad un anno fa. Serve decisione attuabile"

1' di lettura

06/04/2021 - Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, (che sarà probabilmente eletto a breve presidente della Conferenza delle regioni), auspica modifiche nei parametri che determinano i colori delle regioni e reputa le restrizioni meno efficaci di un anno fa.

Dopo la seconda Pasqua ‘blindata’, il Presidente friulano Fedriga, attraverso le pagine dei maggiori quotidiani nazionali, torna a chiedere una svolta nella politica Covid dell'Esecutivo Draghi: “Le decisioni vanno prese insieme ai cittadini, non sopra ai cittadini. Perché la differenza tra oggi e un anno fa, dobbiamo dircelo, è che tutte le misure funzionano molto meno. Allora le decisioni erano condivise, le persone sentivano che certe regole erano importanti per contrastare la pandemia. Oggi, dopo oltre un anno di stress, difficoltà e sacrifici, la gente più che a proteggersi pensa a eludere le norme. Oggi non serve la decisione perfetta, serve la decisione attuabile. Altrimenti, ci laviamo la coscienza con un decreto che poi resta lettera morta”