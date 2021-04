Covid 19: pochi tamponi e 66 nuovi positivi, 26 in provincia di Ancona

2' di lettura

06/04/2021 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 844 tamponi: 317 nel percorso nuove diagnosi (di cui 49 nello screening con percorso Antigenico) e 527 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 66 (25 in provincia di Macerata, 26 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (24 casi rilevati), contatti in setting domestico (14 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (18 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati). Per altri 5 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 49 test e sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 27%.

Sono 924 i ricoverati per Covid nei vari ospedali della regione. Di questi 141 sono in terapia intensiva.

Sono 16 i nuovi decessi per Covid-19 nella regione. La provincia più colpita è quella di Ancona, con nove vittime: un 61enne di Senigallia, un 51enne di Cerreto d'Esi, una 74enne di Maiolati Spontini, un 80enne di Cupramontana, un 84enne di Chiaravalle, un 76enne di Castelfidardo, un 68enne e un 91enne di Falconara Marittima e una 80enne di Fabriano. Nel pesarese due vittime: un pesarese di 93 anni e di un uomo di Cagli di 71. Due i decessi nella zona di Macerata. Si tratta di un 79enne di Muccia e di un 89enne di Montefano. Nel fermano si registra invece la scomparsa di una 74enne di Montelparo e di una 57enne di Petritoli. Tra i decessi anche una 74enne di Mondragone (Caserta) deceduta a Torrette di Ancona. Tutti avevano delle patologie pregresse. Le vittime salgono a 2717.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.

Città Whatsapp Telegram Ancona 350.0532033 @VivereAncona Ascoli 353.4149022 @VivereAscoli Camerino 340.8701339 @VivereCamerino Civitanova 348.7699158 @VivereCivitanova Fabriano 376.0081705 @VivereFabriano Fano 350.5641864 @VivereFano Fermo 351.8341319 @VivereFermo Jesi 371.4821733 @VivereJesi Macerata 328.6037088 @VivereMacerata Osimo 320.7096249 @VivereOsimo Pesaro 371.4439462 @ViverePesaro Recanati 366.9926866 @VivereRecanati San Benedetto 351.8386415 @VivereSanBenedetto Senigallia 376.0317900 @VivereSenigallia Urbino 371.4499877 @VivereUrbino San Marino @VivereSanMarino Rimini 376.0317899 @VivereRimini Teramo 376.0312228 @VivereTeramo Perugia 338.1523781 @ViverePerugia Gubbio 376.0317898 @VivereGubbio