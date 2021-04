Vaccinati più di 100.000 marchigiani, sono il 6,75% della popolazione

1' di lettura

02/04/2021 - Nelle Marche è stata superata la soglia dei 100.000 vaccinati. Hanno ricevuto la seconda dose 101.457 corregionali, il 6,75% del totale.

Delle 333.610 dosi ricevuti dalla Regione ne sono state inoculate 276.455, di queste 202.914 sono servite per immunizzare i primi 101.000 marchigiani. Altre 73.541 sono state inoculate ad altri marchigiani come prima dose, sono il 4,9% della popolazione.

Nelle ultime due settimane il numero delle inoculazioni è quasi raddoppiato, per tutti i grafici e le statistiche l'appuntamento è al consueto articolo settimanale del lunedì pomeriggio con il punto sul Coronavirus.





