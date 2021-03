Vaccinazione, l'Asur chiama gli specializzandi per accelerare sulle somministrazioni

1' di lettura

30/03/2021 - Uscito l'avviso pubblico per incarichi a medici specializzandi per la somministrazione dei vaccini anti covid Sar-Cov2.

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha emesso in data odierna (30 marzo, ndr) un avviso pubblico (in esecuzione della determina del Direttore Generale ASUR n. 177 del 30 marzo 2021) al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-Cov2.

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di medici specializzandi, in formazione specialistica dal primo anno, abilitati e iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi, al fine di garantire un’efficace gestione del piano di somministrazione dei vaccini. Il personale sarà impiegato per l’attuazione del Piano vaccinale, integrando gli organici dell’Azienda che si occupano della somministrazione.

L’attività si svolgerà in coerenza con le indicazioni organizzative e i protocolli clinici definiti dalla programmazione nazionale e regionale per la vaccinazione contro il SARS-Cov2. All’atto della manifestazione di interesse, il medico specializzando potrà esprimere le preferenze circa l’area vasta in cui prestare la propria attività, precisando l’ordine tra le seguenti:

•ASUR MARCHE – Area Vasta n.1

•ASUR MARCHE – Area Vasta n.2

•ASUR MARCHE – Area Vasta n.3

•ASUR MARCHE – Area Vasta n.4

•ASUR MARCHE - Area Vasta n.5.

La manifestazione di interesse va presentata unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo: https://asurmarche.selezionieconcorsi.it, compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante dell’avviso. Per informazioni: sezione Bandi di Concorso – Direzione Generale del sito Aziendale (www.asur.marche.it)