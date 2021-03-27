Meteo: le previsioni per domenica 28 marzo
NORD:
- CIELO SERENO O VELATO SULLE ZONE ALPINE CENTROCCIDENTALI;
- ALTROVE INIZIALMENTE MOLTE NUBI COMPATTE CON OCCASIONALI DEBOLI PIOVASCHI, PIU' FREQUENTI SU VENETO CENTROSETTENTRIONALE E SETTORE FRIULANO, DOVE ASSUMERANNO ANCHE CARATTERE NEVOSO OLTRE I 1300-1500 METRI;
SEGUIRA' TRA POMERIGGIO E SERATA UNA GENERALE ATTENUAZIONE DEI FENOMENI CON AMPIE APERTURE SU LIGURIA, PIEMONTE SETTENTRIONALE, LOMBARDIA CENTRORIENTALE NONCHE' SULLE ZONE PIANEGGIANTI EMILIANO-ROMAGNOLE.
- AL PRIMO MATTINO E DOPO IL TRAMONTO FORMAZIONE DI FOSCHIE DENSE E NEBBIE SULLA PIANURA PADANA CENTRORIENTALE E LUNGO LE COSTE DELLE REGIONI ADRIATICHE.
CENTRO E SARDEGNA:
- ALL'INIZIO ANNUVOLAMENTI BASSI E STRATIFORMI SU COSTE ORIENTALI SARDE, TOSCANA, ENTROTERRA MARCHIGIANO, UMBRIA ED ALTO LAZIO, MA IN DISSOLVIMENTO DURANTE LA MATTINATA CON SPAZI DI SERENO SEMPRE PIU' AMPI;
- BEL TEMPO ALTROVE, A PARTE ADDENSAMENTI CUMULIFORMI AD EVOLUZIONE DIURNA A RIDOSSO DEI RILIEVI ABRUZZESI CHE POTRANNO DAR LUOGO A QUALCHE ISOLATO ROVESCIO POMERIDIANO.
- FOSCHIE DENSE E LOCALI BANCHI NEBBIA ATTESI AL MATTINO SU SARDEGNA, NONCHE' SU COSTE ED ENTROTERRA DI TOSCANA E LAZIO SETTENTRIONALE;
RIDUZIONI DELLA VISIBILITA' DALLA SERA NUOVAMENTE SULL'ISOLA E SULLE REGIONI ADRIATICHE.
SUD E SICILIA:
- RESIDUI ADDENSAMENTI MATTUTINI SULL'AREA SALENTINA IN SUCCESSIVO VELOCE DIRADAMENTO ED AMPIO SOLEGGIAMENTO SUL RESTANTE MERIDIONE, A PARTE LOCALI FORMAZIONI NUVOLOSE ATTESE TRA MATTINA E POMERIGGIO A RIDOSSO DELLA DORSALE APPENNINICA CON QUALCHE OCCASIONALE BREVE ROVESCIO POMERIDIANO ASSOCIATO.
- AL PRIMO MATTINO E DOPO IL TRAMONTO FORMAZIONE DI FOSCHIE DENSE E QUALCHE BANCO DI NEBBIA SUI SETTORI IONICI.
TEMPERATURE:
- MINIME IN CALO SU ALPI CENTROCCIDENTALI ED ALTO ADIGE;
IN RIALZO SU RESTANTE PIEMONTE CENTROMERIDIONALE, APPENNINO ABRUZZESE, BASSA CAMPANIA E REGIONI IONICHE;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE;
- MASSIME IN FLESSIONE SUL PIEMONTE ORIENTALE, PIANURA FRIULANA, COSTE ORIENTALI SARDE E SU QUELLE MOLISANE;
STAZIONARIE SU VALLE D'AOSTA, RIMANENTE TERRITORIO PIEMONTESE, PONENTE LIGURE, RILIEVI DEL TRIVENETO, SARDEGNA CENTROCCIDENTALE, COSTE ED ENTROTERRA DELLE REGIONI CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE E SULLA CALABRIA IONICA;
IN AUMENTO ALTROVE, PIU' DECISO SU PIANURA PADANA E NORD TOSCANA.
VENTI:
- GENERALMENTE DI DEBOLE INTENSITA': ORIENTALI SU SARDEGNA E REGIONI ADRIATICHE, MERIDIONALI SULLA SICILIA E VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE.
MARI:
- MOSSI MAR E CANALE DI SARDEGNA;
- POCO MOSSO L'ADRIATICO;
- DA MOSSI A POCO MOSSI I RESTANTI BACINI CON TENDENZA AD ULTERIORE ATTENUAZIONE DEL MOTO ONDOSO DAL POMERIGGIO SU MAR LIGURE E IONIO.
C.N.M.C.A.
Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it.
In allegato le grafiche.
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 28-03-2021 alle 07:00 sul giornale del 29 marzo 2021 - 135 letture
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