Meteo: le previsioni per domenica 28 marzo

2' di lettura

28/03/2021 - TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMENICA 28/03/21.

NORD:

- CIELO SERENO O VELATO SULLE ZONE ALPINE CENTROCCIDENTALI;

- ALTROVE INIZIALMENTE MOLTE NUBI COMPATTE CON OCCASIONALI DEBOLI PIOVASCHI, PIU' FREQUENTI SU VENETO CENTROSETTENTRIONALE E SETTORE FRIULANO, DOVE ASSUMERANNO ANCHE CARATTERE NEVOSO OLTRE I 1300-1500 METRI;

SEGUIRA' TRA POMERIGGIO E SERATA UNA GENERALE ATTENUAZIONE DEI FENOMENI CON AMPIE APERTURE SU LIGURIA, PIEMONTE SETTENTRIONALE, LOMBARDIA CENTRORIENTALE NONCHE' SULLE ZONE PIANEGGIANTI EMILIANO-ROMAGNOLE.

- AL PRIMO MATTINO E DOPO IL TRAMONTO FORMAZIONE DI FOSCHIE DENSE E NEBBIE SULLA PIANURA PADANA CENTRORIENTALE E LUNGO LE COSTE DELLE REGIONI ADRIATICHE.



CENTRO E SARDEGNA:

- ALL'INIZIO ANNUVOLAMENTI BASSI E STRATIFORMI SU COSTE ORIENTALI SARDE, TOSCANA, ENTROTERRA MARCHIGIANO, UMBRIA ED ALTO LAZIO, MA IN DISSOLVIMENTO DURANTE LA MATTINATA CON SPAZI DI SERENO SEMPRE PIU' AMPI;

- BEL TEMPO ALTROVE, A PARTE ADDENSAMENTI CUMULIFORMI AD EVOLUZIONE DIURNA A RIDOSSO DEI RILIEVI ABRUZZESI CHE POTRANNO DAR LUOGO A QUALCHE ISOLATO ROVESCIO POMERIDIANO.

- FOSCHIE DENSE E LOCALI BANCHI NEBBIA ATTESI AL MATTINO SU SARDEGNA, NONCHE' SU COSTE ED ENTROTERRA DI TOSCANA E LAZIO SETTENTRIONALE;

RIDUZIONI DELLA VISIBILITA' DALLA SERA NUOVAMENTE SULL'ISOLA E SULLE REGIONI ADRIATICHE.



SUD E SICILIA:

- RESIDUI ADDENSAMENTI MATTUTINI SULL'AREA SALENTINA IN SUCCESSIVO VELOCE DIRADAMENTO ED AMPIO SOLEGGIAMENTO SUL RESTANTE MERIDIONE, A PARTE LOCALI FORMAZIONI NUVOLOSE ATTESE TRA MATTINA E POMERIGGIO A RIDOSSO DELLA DORSALE APPENNINICA CON QUALCHE OCCASIONALE BREVE ROVESCIO POMERIDIANO ASSOCIATO.

- AL PRIMO MATTINO E DOPO IL TRAMONTO FORMAZIONE DI FOSCHIE DENSE E QUALCHE BANCO DI NEBBIA SUI SETTORI IONICI.



TEMPERATURE:

- MINIME IN CALO SU ALPI CENTROCCIDENTALI ED ALTO ADIGE;

IN RIALZO SU RESTANTE PIEMONTE CENTROMERIDIONALE, APPENNINO ABRUZZESE, BASSA CAMPANIA E REGIONI IONICHE;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE;

- MASSIME IN FLESSIONE SUL PIEMONTE ORIENTALE, PIANURA FRIULANA, COSTE ORIENTALI SARDE E SU QUELLE MOLISANE;

STAZIONARIE SU VALLE D'AOSTA, RIMANENTE TERRITORIO PIEMONTESE, PONENTE LIGURE, RILIEVI DEL TRIVENETO, SARDEGNA CENTROCCIDENTALE, COSTE ED ENTROTERRA DELLE REGIONI CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE E SULLA CALABRIA IONICA;

IN AUMENTO ALTROVE, PIU' DECISO SU PIANURA PADANA E NORD TOSCANA.



VENTI:

- GENERALMENTE DI DEBOLE INTENSITA': ORIENTALI SU SARDEGNA E REGIONI ADRIATICHE, MERIDIONALI SULLA SICILIA E VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE.



MARI:

- MOSSI MAR E CANALE DI SARDEGNA;

- POCO MOSSO L'ADRIATICO;

- DA MOSSI A POCO MOSSI I RESTANTI BACINI CON TENDENZA AD ULTERIORE ATTENUAZIONE DEL MOTO ONDOSO DAL POMERIGGIO SU MAR LIGURE E IONIO.



C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it.

In allegato le grafiche.