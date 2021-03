Forte scossa di terremoto nell’Adriatico: avvertita anche a San Benedetto

1' di lettura

27/03/2021 - Mancava ancora un quarto d’ora alle 15, e a quel punto la terra ha tremato. E non poco. È successo sabato nel Mar Adriatico. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni, tra cui Puglia, Molise, Abruzzo e Marche.

Erano le 14:47 e la magnitudo registrata è stata di 5.6, con epicentro al largo della Puglia, tra Spalato e le Tremiti e una profondità di 5 chilometri. Alle 15:01 il bis, ma di magnitudo 4.1. In tutto si segnalano più di dieci scosse.



Tante le segnalazioni arrivate tante da buona parte del centro-sud dell’Italia, tra cui le Marche, ma per il momento non si segnalano danni.