Acquaroli blinda la Marche per Pasqua: vietato raggiungere le seconde case se non si è residenti

2' di lettura

27/03/2021 - Niente spostamenti nelle Marche per chi nella Regione possiede una seconda casa. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha firmato una ordinanza con cui stabilisce il divieto di spostamenti verso le seconde case per evitare il rischio di una ulteriore diffusione del virus.

Il provvedimento è reso necessario anche per la presenza nelle Marche di molte seconde case di proprietà di residenti al di fuori della Regione che, durante le vacanze pasquali, potrebbe comportare un movimento di persone, in entrata nelle Marche e di conseguenza, anche di una maggior movimentazione del virus e delle sue varianti.



L'ordinanza, firmata sabato 27 marzo, sarà in vigore dalle ore 00:00 del 29 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 5 aprile 2021, e prevede che "ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, l’ingresso nel territorio della regione Marche da parte di persone non aventi residenza o domicilio nel medesimo territorio con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) è consentito solo in presenza dicomprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" e "occorre sempre far uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento".

“Considerate le imminenti festività che possono portare a maggiori assembramenti e in considerazione degli indicatori che riscontrano nella nostra Regione la prevalenza della variante inglese del Covid-19 e dell'incremento dei posti letto occupati negli ospedali, si rileva l’opportunità di ulteriori iniziative di tutela per i cittadini affetti da Covid e non Covid rispetto a quelle già poste in essere" spiega il presidente Acquaroli nell'ordinanza.