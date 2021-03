Priorità alla scuola scrive ai sindaci e ai presidenti delle province

6' di lettura

25/03/2021 - Priorità alla Scuola ha lanciato nei giorni scorsi una iniziativa pubblica coordinata sull’intero territorio nazionale proponendo di scrivere ai Sindaci delle città italiane affinché si pronuncino a favore della SCUOLA, perché la SCUOLA torni ad essere considerata una priorità per le politiche pubbliche.

PaS Marche ha aderito immediatamente e ha condiviso tramite chat a genitori, studenti, insegnanti, cittadini marchigiani il testo di una lettera IN DIFESA DELLA SCUOLA da spedire ai Sindaci dei vari Comuni delle Marche e ai Presidenti delle Province lasciando a tutti la possibilità di firmarla qualora ne avessero condiviso i contenuti.

La partecipazione e la condivisione dell’iniziativa sono state al di sopra di ogni previsione e le firme raccolte sono state in totale quasi 3000 (1150 solo per la sindaca di Ancona Mancinelli). Moltissimi sono stati inoltre i commenti raccolti e le opinioni personali espresse a favore dell’iniziativa e per la PRIORITÀ ALLA SCUOLA

Le lettere corredate di firme e di commenti sono state spedite e recapitate tra gli altri ai Sindaci di Ancona, Agugliano, Cagli, Camerata Picena, Chiaravalle, Fermo, Grottammare, Mondolfo, Maiolati Spontini, Pergola, Polverigi, Porto Potenza, Senigallia, Urbino, e a tutti i Presidenti delle Province marchigiane. Si è già espresso a favore il Sindaco Enrico Piergallini di Grottammare.

Ecco la parte più significativa del testo della lettera:

Gentilissimi,

con la presente siamo a chiedervi di esprimervi pubblicamente, nella vostra veste istituzionale, e di schierarvi a difesa della scuola in presenza facendovi portavoce di questa istanza anche al Governo.

La chiusura delle scuole sta rischiando di diventare un lockdown personalizzato a dispetto di ogni colore, rosso, arancione o giallo.

La chiusura delle scuole andrebbe invece sempre scongiurata, anche in zona rossa, a tutela dei diritti dei minori e di quello all’istruzione in particolare.

La chiusura delle scuole è poi davvero inammissibile quando la gran parte delle altre attività resta aperta, scenario plausibile nel prossimo futuro, quando la regione Marche tornerà in “zona Arancione”.

Come voi ben sapete, da ottobre studenti e studentesse delle scuole superiori hanno potuto seguire per poche settimane forme di “didattica mista”, eufemismo per dire che la didattica in presenza è decurtata del 50% o più̀, mentre sono stati tenuti in didattica a distanza per il 100% durante tutti i restanti mesi dell’anno.

Le adolescenti e gli adolescenti si chiedono se mai riprenderanno ad avere una scuola che funziona per accoglierli. I genitori si chiedono cosa resterà della credibilità della scuola al termine degli anni scolastici in pandemia. Insegnanti e dirigenti scolastici vedono i loro sforzi per mantenere la didattica in presenza messi continuamente in discussione e frustrati.

La sospensione della didattica in presenza per i servizi educativi e dei cicli inferiori (nidi, infanzia, primaria, secondaria inferiore) è una misura che calpesta le vite dei più piccoli e dei loro familiari. Siamo a dodici mesi dalla prima chiusura delle scuole nel 2020, e ormai conosciamo bene i danni che questa situazione ha provocato.

Come ha sottolineato anche l’Ordine degli psicologi delle Marche, lanciando in questi giorni un vero e proprio allarme sui pericoli della didattica a distanza, i bambini e i ragazzi hanno già subito abbastanza, non possono ricevere il colpo di altre chiusure indiscriminate, i danni in termini psicofisici e formativi stanno diventando irreparabili. Le più piccole e i più piccoli sono ancora meno in grado di gestire la didattica a distanza sia da un punto di vista organizzativo sia sul piano emotivo.

Tutto ciò ha un impatto enorme sulle famiglie: tutte condividono le stesse difficoltà, ma sappiamo che sono quelle più fragili – sul piano sociale, economico, culturale a pagare di più. Le conseguenze della chiusura di ogni ordine e grado di scuola, di nuovo, si riverseranno sulle famiglie, già vessate psicologicamente ed economicamente, costringendo soprattutto le donne a ulteriori sacrifici.

Alcuni faranno ricorso ai nonni, proprio quella categoria considerata fragile e a rischio, ma a cui moltissime famiglie si appoggiano non avendo altra scelta, per carenza di servizi pubblici.

L’esperienza di dodici mesi ci ha indicato che la chiusura delle scuole ha un impatto violento sull’intero tessuto sociale, e mette a repentaglio la salute intesa così come l’OMS la definisce sin dagli anni Cinquanta: “uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”.

Si aggiunga che nelle scuole sono rigorosamente rispettati i protocolli di sicurezza che hanno ben pochi equivalenti nel resto della società e della attività sociali.

La campagna vaccinale ha subito contemplato il personale scolastico e ora un’altissima percentuale dei lavoratori e lavoratrici del mondo della scuola è già vaccinata. Proprio alla luce di quest’ultimo dato, è incomprensibile una chiusura delle scuole giustificata con la necessità di accelerare un piano vaccinale. Al contrario, vaccinare una categoria e poi lasciarla a casa, mentre altre – non contemplate tra le priorità del piano vaccinale – continuano a lavorare non vaccinate, eppure a stretto contatto con la collettività, costituirebbe un atto incomprensibile e sconcertante.

Chiediamo quindi che sia la vostra voce a dare voce alle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei bambini e ragazzi, chiedendo al Governo nazionale innanzitutto di non rinnovare la previsione della chiusura indiscriminata delle scuole dopo il 6 aprile, data in cui finirà la validità dell'attuale DPCM, ma di prevedere nel prossimo futuro la possibilità di tenere le scuole aperte indipendentemente dai colori delle zone.

La scuola è perno della cittadinanza e del pieno godimento di tutti i diritti, uno dei fondamenti del patto sociale che unisce la comunità. Senza scuola non ci sono diritti.

Per questo vi invitiamo a chiedere al Governo che una congrua parte di finanziamenti e delle risorse del Recovery Fund siano riservate al rilancio della Scuola pubblica: servizi educativi per l’infanzia, scuola dell’obbligo, superiori di secondo grado, dal nido all’università, il diritto allo studio deve essere tra le vere priorità del Paese.

Chiediamo che finanziamenti consistenti siano innanzitutto utilizzati per l’adeguamento degli spazi e degli edifici scolastici, con ristrutturazione e ripristino di vecchi edifici e realizzazione di nuovi e per il potenziamento di tutto il personale scolastico, che permetta la copertura di tutte le cattedre fin dall'inizio anno scolastico, ed un progetto di formazione innovativo per i docenti.

Chiediamo una scuola a tempo pieno, con spazi mensa per tutti e attrezzate per sport e attività laboratoriali.

Chiediamo infine per una didattica di qualità oltre che per un rientro in classe in sicurezza anche per il futuro, la riduzione del numero di alunni/e per classe, fissando un tetto massimo di venti, abolendo ogni possibilità di accorpamento per le classi successive.

Certi della vostra attenzione nei confronti della Comunità che rappresentate e amministrate, vi porgiamo i nostri saluti più cordiali.