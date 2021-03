Vaccinati il 5% dei marchigiani, la prima dose inoculata al 4,3% della popolazione

1' di lettura

24/03/2021 - In tutta la penisola sono stati vaccinati oltre 2 milioni e 600 mila persone, il 4,42% della popolazione. Mentre le persone che hanno ricevuto solo la prima dose sono tre milioni, il 5%.

Proseguendo di questo passo l'immunità di gregge sembra irraggiungibile, ma per i mesi di aprile, maggio e giugno sono previste oltre il triplo delle dosi ricevute tra gennaio, febbraio e marzo.

Regione Vaccinati 1a dose Friuli Venezia Giulia 5,74% 4,20% Valle d'Aosta 5,67% 4,46% Emilia Romagna 5,61% 4,79% Basilicata 5,60% 3,04% PA Bolzano 5,55% 5,86% Piemonte 5,31% 5,11% Liguria 5,15% 4,75% Marche 5,04% 4,33% PA Trento 4,98% 4,28% Molise 4,96% 6,23% ITALIA 4,42% 5,08% Lazio 4,34% 6,02% Toscana 4,30% 5,76% Veneto 4,29% 5,04% Lombardia 4,20% 5,79% Sicilia 4,12% 5,46% Abruzzo 4,11% 6,12% Campania 3,97% 4,32% Puglia 3,86% 5,58% Umbria 3,77% 5,89% Calabria 3,45% 4,43% Sardegna 3,42% 4,62%

Il punto è capire se le strutture della nostra regione saranno in grado di triplicare le dosi somministrate giornalmente.

Le dosi in arrivo non saranno comunque sufficienti per vaccinare tutta la popolazione e nemmeno per vaccinare il 70% della popolazione necessario per l'immunità di gregge. Per avere il vaccino per tutti saranno necessarie le dosi promesse per il trimestre luglio-agosto-settembre.