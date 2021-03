Letta ai senatori del Pd: "Se è una Torre di Babele, abbiamo già perso la sfida con la destra. Un partito come il nostro con ai vertici soli uomini è irricevibile"

2' di lettura

23/03/2021 - Delrio: "La sfida di Letta e del Pd per la parità di genere è la mia sfida"

"Se arriviamo alla sfida con la Lega e il centrodestra con la Torre di Babele, per me la sfida del 2023 possiamo pure non giocarla, abbiamo già perso", dice il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, dinanzi all'assemblea dei senatori dem.

"Mi sono messo in testa - continua - di fermare la crisi del Pd: una crisi sulle politiche e una nei rapporti umani deteriorati. Da 10 giorni abbiamo dato un segnale forte alla nostra gente, al governo, agli altri partiti, al Paese".

Letta è passato poi al tema della sostituzione dei due capigruppo alla Camera e al Senato, di Giancarlo Delrio e Andrea Marcucci, con due esponenti donna del partito: "Un partito come il nostro - sottolinea Letta - organizzato con vertici tutti uomini, semplicemente in Europa non ha cittadinanza. Un uomo segretario, due capigruppo maschi, tre ministri maschio nel governo, cinque presidenti di Regione maschi: questa è la nostra prima fila. E' irricevibile".

"Vi chiedo di aiutarmi. So che chiedo un sacrificio gravoso - rivolge Letta a Delrio e Marcucci - chiedo ad Andrea generosità, anche nel gestire con voi questo passaggio. Evitiamo di stare settimane sui giornali su questi temi interni. Io guardo solo alla mia coscienza e alla mia responsabilità. Sento un dovere storico. Non è immaginabile che dopo la pandemia, che ha portato in primo piano i valori di fraternità e lotta alle disuguaglianze, il Paese ne esca a destra, per nostre mancanze".

La risposta di Delrio: "La sfida di Enrico Letta e del Pd per la parità di genere è la mia sfida. Per questo mi faccio da parte per una soluzione che porti una donna alla guida dei deputati del Pd. Decideremo insieme per il bene di una grande comunità politica".