Meteo: le previsioni per sabato 9 gennaio

2' di lettura

09/01/2021 - DALLE 06:00/UTC ALLE 24/UTC DI SABATO 09 GENNAIO 2021, SULL'ITALIA SI PREVEDE:

NORD:

- COPERTURA DI NUBI MEDIO ALTE DAL NORD OVEST TENDERA' AD ESTENDERSI AL RESTO DEL SETTENTRIONE;

QUALCHE ADDENSAMENTO PIU' CONSISTENTE POTRA' DAR LUOGO A DEBOLI NEVICATE SULL'APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO A PARTIRE DAI 300-400 METRI.



CENTRO E SARDEGNA:

- CIELO GENERALMENTE MOLTO NUVOLOSO CON NUBI INIZIALMENTE PIU' COMPATTE SULL'ISOLA, BASSO LAZIO E REGIONI ADRIATICHE ASSOCIATE A PRECIPITAZIONI SPARSE CHE DALLA SARDEGNA SI ESTENDERANNO ALLE ALTRE ZONE E AL RESTO DEL LAZIO NEL CORSO DELLA MATTINATA;

PARZIALE ATTENUAZIONE DEI FENOMENI DALLA SERATA;

- NUBI MEDIO ALTE SU TOSCANA E UMBRIA IN INTENSIFICAZIONE DAL PRIMO POMERIGGIO QUANDO SI AVRANNO LOCALI DEBOLI PIOGGE.

LE PRECIPITAZIONI RISULTERANNO NEVOSE OLTRE I 500 METRI SULL'APPENNINO IN PARTICOLARE FRA MARCHE, ABRUZZO E POTRANNO INTERESSARE ANCHE LOCALMENTE LE AREE COLLINARI E MONTUOSE DELLA TOSCANA MERIDIONALE E DELL'UMBRIA.



SUD E SICILIA:

- ANNUVOLAMENTI COMPATTI SULLE REGIONI PENINSULARI E SULLA SICILIA CENTRO SETTENTRIONALE CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE.

NEVICATE SUL MOLISE INTORNO AI 500 METRI MA CON QUOTA NEVE IN AUMENTO ED ATTENUAZIONE DEI FENOMENI IN SERATA.

AMPIE SCHIARITE SUL RESTO DELL'ISOLA.



TEMPERATURE:

- MASSIME IN CALO SU EMILIA-ROMAGNA, COSTE VENETE E FRIULIANE,

TOSCANA, LAZIO, MERIDIONE PENINSULARE E SICILIA IONICA;

IN AUMENTO SULLA SARDEGNA E STAZIONARIE SUL RESTO DEL PAESE.



VENTI:

- FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA, SETTENTRIONALI SU LIGURIA ED ORIENTALI SULLA SARDEGNA;

- DA DEBOLI A MODERATI ORIENTALI SUL RESTO DELLA PENISOLA CON RINFORZI SULLE REGIONI TIRRENICHE E SUI RILIEVI DI SICILIA E CALABRIA.



MARI:

- DA MOLTO MOSSI AD AGITATI AL LARGO MAR LIGURE E MAR DI SARDEGNA;

- DA MOSSI A MOLTO MOSSI CANALE DI SARDEGNA E TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE;

- MOLTO MOSSI STRETTO DI SICILIA E IONIO CON MOTO ONDOSO IN ATTENUAZIONE;

- MOSSI I RESTANTI BACINI CON MOTO ONDOSO IN AUMENTO NELL'ALTO ADRIATICO.



C.O.MET.

Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it.

In allegato le grafiche.