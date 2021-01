Civitanova: E' morto Gino Ruggeri, aveva fatto la storia di Civitanova tra scarpe e sport

1' di lettura

08/01/2021 - Civitanova piange la scomparsa di uno dei grandi nomi dell’imprenditoria cittadina: Gino Ruggeri. L’uomo, 73 anni, è morto in seguito a un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Notissimo in città per i suoi successi nel mondo della calzatura sin dagli anni Settanta, quando lanciò il calzaturificio che portava il suo cognome, e poi il marchio Ipr, specializzato nella produzione delle suole. L’altra sua grande passione era però lo sport: negli anni Ottanta aveva iniziato il suo percorso vicino alla Civitanovese, diventandone presidente tra il 1986 e il 1993. E infatti la società ha espresso in serata la sue condoglianze alla famiglia per la tragica perdita. Più tardi, agli inizi del nuovo millennio, col marchio Ipr si era anche avvicinato al basket, sponsorizzando la Virtus nella sua scalata verso la serie B.

Lascia la moglie Filomena e le figlie Sonia, Serena e Silvia. Il funerale è in programma domenica alle ore 15 alla chiesa di San Gabriele, la salma riposa temporaneamente presso la sala funebre Terra e Cielo in via Cecchetti.

