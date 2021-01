Fano: Mondolfo: screening di massa per il Covid-19, si parte l'8 gennaio

3' di lettura

03/01/2021 - A Mondolfo Marotta è tutto pronto per lo screening di massa Covid-19 organizzato da Regione Marche e Asur, il cui inizio è previsto per l’8 gennaio prossimo.

Già in moto la macchina organizzativa dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Barbieri che, assieme ai volontari della Protezione Civile “Faà di Bruno” e della Croce Rossa – Comitato di Marotta - Mondolfo, è pronta ad assicurare e garantire l’ottimale svolgimento delle operazioni. Lo screening Covid-19, tramite tamponi rapidi, si terrà fino a mercoledì 13 all’interno dei locali del Bocciodromo comunale nella Sala “P.Ciricachi” in Viale Europa n.9 e sarà aperto sia ai cittadini del Comune di Mondolfo che a quelli del Comune di San Costanzo. Nei prossimi giorni saranno previsti altri sopralluoghi da parte di Asur assieme all’Amministrazione e ai volontari al fine di definire gli ultimi dettagli. Sarà possibile sottoporsi al test nei seguenti orari: da venerdì 8 gennaio a martedì 12 gennaio la mattina dalle ore 8 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19. Il mercoledì 13 gennaio invece solo al mattino dalle ore 8 alle ore 13.



I cittadini non dovranno presentarsi oltre le ore 12.45 del mattino e oltre le ore 18.45 del pomeriggio. Per la partecipazione non sarà necessaria la prenotazione, ma sarà sufficiente presentarsi nelle date e negli orari previsti con il modulo “Richiesta Test Antigenico rapido Covid-19” debitamente compilato. Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Mondolfo o, in alternativa, sarà distribuito dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa presenti fuori dalla struttura e potrà essere compilato direttamente sul posto. Il risultato del tampone rapido sarà comunicato in loco entro 15-30 minuti. Lo screening di massa è aperto a tutti i cittadini, ma sono previste alcune eccezioni per garantire lo svolgimento della campagna in totale sicurezza.



Non potranno partecipare:

· Persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19 (in questo caso, si deve contattare il Medico di Assistenza primaria);

· persone attualmente in malattia per qualsiasi motivo;

· persone risultate già positive al Covid-19 negli ultimi 3 mesi;

· persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario;

· persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare;

· persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali;

· minori sotto i 6 anni;

· persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.



In merito a questa iniziativa il Sindaco Barbieri ha dichiarato:”Ringrazio Regione Marche e Asur per questa importante iniziativa volta a tutelare la salute dei cittadini e a monitorare con dati più precisi la situazione sanitaria della nostra popolazione relativamente alla diffusione del Covid-19. Rivolgo una fortissima raccomandazione a tutti i cittadini affinché la loro partecipazione ai test rapidi sia massiva, così da rendere questa campagna efficace e contribuire ad arginare la diffusione del virus sul nostro territorio”.