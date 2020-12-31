Meteo: le previsioni per venerdì 1° gennaio
NORD:
-ESTESE CONDIZIONI DI MALTEMPO AL NORD CON NEVICATE DIFFUSE, LOCALMENTE ABBONDANTI, ED A QUOTE PROSSIME AL PIANO, IN PARTICOLARE SU LOMBARDIA SUD OCCIDENTALE, EMILIA, PIEMONTE SUD ORIENTALE ED A QUOTE COLLINARI SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.
CENTRO E SARDEGNA:
-CONDIZIONI DI MALTEMPO SULLA TOSCANA E SARDEGNA CON PRECIPITAZIONI, ANCHE TEMPORALESCHE, IN ESTENSIONE A LAZIO ED AREE APPENNINICHE ABRUZZESI ED IN MISURA PIU' ATTENUATA AD UMBRIA.
SPESSE VELATURE SULLE RESTANTI AREE.
I FENOMENI SARANNO NEVOSI A QUOTE SUPERIORI A 800-1000 METRI.
SUD E SICILIA:
-PEGGIORAMENTO ATTESO ANCHE SU CAMPANIA E MOLISE OCCIDENTALE CON ROVESCI DIFFUSI.
PREVALENZA DI SCHIARITE ALTROVE MA CON NUBI IN ARRIVO DALLA SERATA CON QUALCHE FENOMENO ASSOCIATO ANCHE SULLA SICILIA.
TEMPERATURE:
- MINIME IN AUMENTO AL CENTRO NORD AD ECCEZIONE DI LAZIO ED ABRUZZO;
IN CALO SULLE REGIONI MERIDIONALI PENINSULARI;
STAZIONARIE SULLA SICILIA.
- MASSIME IN LIEVE CALO SU VENETO, LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA, BASSO LAZIO ED ALTA CAMPANIA;
IN AUMENTO SU TOSCANA, MARCHE, UMBRIA ED ABRUZZO;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE.
VENTI:
- DEBOLI SETTENTRIONALI AL NORD CON RINFORZI DI MAESTRALE FINO A BURRASCA SULLA LIGURIA;
- MODERATI SUD OCCIDENTALI SUL RESTO DELLA PENISOLA MA IN FORTE INTENSIFICAZIONE POMERIDIANA A PARTIRE DALLA SARDEGNA .
MARI:
- GENERALMENTE MOLTO MOSSI, LOCALMENTE AGITATI I MARI INTORNO ALLA SARDEGNA ED ADRIATICO CENTRALE.
C.N.M.C.A.
Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it.
In allegato la grafica.
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 01-01-2021 alle 07:09 sul giornale del 02 gennaio 2021 - 236 letture
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