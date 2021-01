Meteo: le previsioni per venerdì 1° gennaio

1' di lettura

01/01/2021 - TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER VENERDI' 01/01/21:

NORD:

-ESTESE CONDIZIONI DI MALTEMPO AL NORD CON NEVICATE DIFFUSE, LOCALMENTE ABBONDANTI, ED A QUOTE PROSSIME AL PIANO, IN PARTICOLARE SU LOMBARDIA SUD OCCIDENTALE, EMILIA, PIEMONTE SUD ORIENTALE ED A QUOTE COLLINARI SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.



CENTRO E SARDEGNA:

-CONDIZIONI DI MALTEMPO SULLA TOSCANA E SARDEGNA CON PRECIPITAZIONI, ANCHE TEMPORALESCHE, IN ESTENSIONE A LAZIO ED AREE APPENNINICHE ABRUZZESI ED IN MISURA PIU' ATTENUATA AD UMBRIA.

SPESSE VELATURE SULLE RESTANTI AREE.

I FENOMENI SARANNO NEVOSI A QUOTE SUPERIORI A 800-1000 METRI.



SUD E SICILIA:

-PEGGIORAMENTO ATTESO ANCHE SU CAMPANIA E MOLISE OCCIDENTALE CON ROVESCI DIFFUSI.

PREVALENZA DI SCHIARITE ALTROVE MA CON NUBI IN ARRIVO DALLA SERATA CON QUALCHE FENOMENO ASSOCIATO ANCHE SULLA SICILIA.



TEMPERATURE:

- MINIME IN AUMENTO AL CENTRO NORD AD ECCEZIONE DI LAZIO ED ABRUZZO;

IN CALO SULLE REGIONI MERIDIONALI PENINSULARI;

STAZIONARIE SULLA SICILIA.

- MASSIME IN LIEVE CALO SU VENETO, LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA, BASSO LAZIO ED ALTA CAMPANIA;

IN AUMENTO SU TOSCANA, MARCHE, UMBRIA ED ABRUZZO;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE.



VENTI:

- DEBOLI SETTENTRIONALI AL NORD CON RINFORZI DI MAESTRALE FINO A BURRASCA SULLA LIGURIA;

- MODERATI SUD OCCIDENTALI SUL RESTO DELLA PENISOLA MA IN FORTE INTENSIFICAZIONE POMERIDIANA A PARTIRE DALLA SARDEGNA .



MARI:

- GENERALMENTE MOLTO MOSSI, LOCALMENTE AGITATI I MARI INTORNO ALLA SARDEGNA ED ADRIATICO CENTRALE.



C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it.

In allegato la grafica.