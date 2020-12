Il nord sotto la neve: forti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria

1' di lettura

28/12/2020 - A causa della nevicate in atto su parte delle regioni settentrionali, si registrano disagi nella circolazione stradale e ferroviaria.

In Lombardia, per le nevicate e la caduta di alberi ci sono ritardi di treni che arrivano anche oltre i 130 minuti. Alcune corse sono state parzialmente cancellate. 38 invece, le corse completamente cancellate. Lenta la circolazione stradale a Milano a causa del manto nevoso che supera oramai i 10 centimetri.

Situazione pressoché simile anche a Torino, Genova e Bergamo. La neve ha imbiancato anche Valle d’Aosta, Emilia, Trentino, parte del Veneto e del Friuli. In Piemonte, è interdetta la circolazione ai mezzi pesanti lungo la A26 nel Novarese. Si va molto a rilento sulle provinciali. In Liguria, tir fermi in porto per evitare la congestione del traffico. Code sulla A10. In Toscana, circolazione momentaneamente bloccata sulla superstrada Firenze-Siena per un albero caduto a causa del forte vento. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco.