Coronavirus Marche: tornano a scendere i nuovi contagi, ma aumenta il numero dei malati

28/12/2020 - Appena 60 casi in meno della settimana scorsa dopo la crescita di sette giorni fa. A livello provinciale invece le aree più colpite, Pesaro e Ancona, vedono una crescita mentre le altre province vedono un ulteriore calo dei contagi. Questa settimana sono morti altri 51 marchigiani, la settimana scorsa erano 70.

Le Marche si spaccano in due: a nord le provincie di Ancona e Pesaro-Urbino vedono un aumento dei contagi: rispettiamente 698 e 777 (erano 580 e 760). A sud la provincia di Macerata scende da 517 a 460 nuovi contagi, quella di Fermo da 304 a 214 e quella di Ascoli Piceno da 207 a 158.



Il totale dei nuovi contagi è quindi di 2397, 62 in meno della settimana scorsa. Un calo particolarmente significativo perché mai come questa settimana sono stati fatti tanti tamponi: 17.743, oltre 3.000 in più della settimana precedente.

Questa settimana il numero dei dimessi/guariti è crollato, effetto della modifica di qualche settimana fa sul modo di contare i guariti, che ha portato a gonfiare i dati delle settimane precedenti. A fronte di 2397 contagi abbiamo avuto 2206 dimessi/guariti, per un saldo di 140 malati in più.

Crescono anche i ricoverati da 423 a 454. Scendono invece i ricoveri in terapia intensicva che scendono a 60, erano 63 domenica scorsa.

Hanno perso la vita 51 malati di Covid-19. Erano 70 la settimana scorsa e 77 due settimane fa.

