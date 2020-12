Legge di Bilancio, approvato emendamento a favore delle scuole in aree montane e disagiate

1' di lettura

22/12/2020 - "Il Parlamento ha approvato nella legge di bilancio un importante provvedimento a favore delle scuole delle aree montane e delle piccole isole, che potranno continuare ad operare alla pari di tutte le altre scuole del paese derogando al limite dei 400 studenti per avere l'assegnazione di un proprio dirigente scolastico.

Per le scuole nelle aree più disagiate il limite adesso scende a 300. Un risultato importante per i territori montani dell'Appennino e di regioni come Marche, Abruzzo e Umbria che hanno vastissime aree montane" così la deputata del M5S Patrizia Terzoni commenta l'emendamento approvato, anche con il contributo di parte dell'opposizione, in queste ore dalla Camera sulle scuole.

"Il risultato è stato ottenuto anche grazie alla caparbietà di diversi presidi degli istituti in zone montane, compreso il preside Emilio Procaccini del Istituto di Istruzione Superiore "Morea-Vivarelli" di Fabriano che mi aveva posto il problema, e col fattivo contributo del Comitato DS 2017. Con un lavoro da entrambe le parti, sia quella scolastica che quella politica, si è finalmente arrivati al risultato atteso da ormai diversi anni. Questo Parlamento e la maggioranza stanno continuando con atti concreti a perseguire il riequilibrio territoriale, che si ottiene garantendo i diritti dei cittadini, in questo caso dei ragazzi che così potranno scegliere liberamente l'orientamento che vogliono dare ai loro studi in quanto si garantisce l'offerta scolastica diversificata. Infatti l'emendamento di fatto consente di mantenere l'autonomia di queste scuole che altrimenti avrebbero avuto personale dirigenziale "in reggenza" con successivi accorpamenti e disagi conseguenti" conclude la Terzoni.