Recanati: Porto Recanati: eroina all'Hotel House dentro le barrette di cioccolato, maxi retata all'alba dei carabinieri

2' di lettura

17/12/2020 - Decine di mezzi a sirene spiegate lungo la Regina, gli elicotteri a controllare tutto dall’alto, centinaia di uomini mobilitati. È stato un risveglio brusco nel Maceratese, con le forze dell’ordine che alle prime luci dell’alba sono entrate in azione per una vasta retata di arresti legati allo spaccio di droga.

Le operazioni sarebbero in corso in diversi zone delle Marche, del Lazio e dell’Abruzzo e avrebbero nel mirino, tra gli altri, anche l’Hotel House di Porto Recanati, una delle basi logistiche del traffico stroncato dai carabinieri. Ad essere arrestate 40 persone più altre 14 denunciate, al culmine di una attività investigativa durata oltre un anno e partita nel 2019 da Potenza Picena. Sarebbe stata inoltre sequestrato un quantitativo di oltre 6 chili di eroina, che una volta tagliata avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro.

Le investigazioni hanno permesso di individuare diversi canali di approvvigionamento della droga proveniente dall’Afghanistan e dal Pakistan, che giungeva in Italia tramite la Grecia, seguendo la rotta balcanica privilegiata dai corrieri. I soggetti si rifornivano anche da alcuni mercati presenti sul territorio italiano, al di fuori delle Marche. Al fine di eludere eventuali controlli, l’eroina pura arrivava in provincia impacchettata all’interno di confezioni di prodotti dolciari, barrette di cioccolato, confezioni di caramelle, termosaldate, identiche per fattezze, peso e dimensioni alle originali, o trasportata dai “corrieri” che viaggiano con mezzi pubblici e la occultavano all’interno di bagagli, sotto la suola delle scarpe, o, in alcuni casi, grazie a degli “ovulatori”, la ingerivano direttamente.

