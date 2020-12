Prisco (FdI): tesseramento 2020, “Fratelli d’Italia cresce e si consolida. Verso i 5000 iscritti nelle Marche”

1' di lettura

17/12/2020 - “Al termine della campagna Tesseramento 2020, Fratelli d’Italia consolida il suo radicamento nelle Marche, avvicinandosi al traguardo dei 5000 iscritti, un dato che premia la coerenza e la serietà della nostra classe dirigente e l’impegno dei militanti, facendo seguito alla importante recente affermazione alle elezioni regionali”.

Cosi il Commissario Regionale, l'On. Emanuele Prisco, commenta i numeri che attestano anche a livello locale la costante ed irrefrenabile scalata del partito di Giorgia Meloni, rimarcando in particolare “il grande entusiasmo e la voglia di collaborazione che da più parti convergono intorno al nostro progetto politico e all’ottimo lavoro del Presidente Francesco Acquaroli.



Questo risultato sottolinea anche il grande lavoro che hanno svolto negli ultimi anni i nostri rappresentanti territoriali,” conclude Prisco “importantissimi punti di riferimento per le comunità locali e per tutti coloro che vogliono impegnarsi e dare il proprio contributo alla crescita della regione.”