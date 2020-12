Piano delle infrastrutture, focus della Commissione Governo del territorio

1' di lettura

17/12/2020 - Proseguono gli incontri tematici della Commissione Governo del territorio, presieduta da Andrea Maria Antonini (Lega), Vice Luca Santarelli (Rinasci Marche). Dopo essersi occupata dalla questione della rimozione della macerie prodotte dal sisma del 2016, questa volta la Commissione ha concentrato l’attenzione su un’altra materia di sua competenza.

Attraverso un’audizione con il dirigente regionale del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, sono stati approfonditi i contenuti, e verificata l'attuazione, del Piano regionale infrastrutture, trasporto, merci e logistica, a otto anni dalla sua approvazione, avvenuta nel luglio 2012. In primo piano lo stato di avanzamento degli investimenti nei principali assi viari (Fano-Grosseto, Mezzina, Quadrilatero, Salaria e Pedemontana) e per quanto riguarda le ferrovie.

“Dall’incontro con il dirigente regionale – sottolinea lo stesso Antonini - è emerso che entro pochi anni sarà completato il rinnovo totale dei treni locali oltre all’elettrificazione di alcune tratte per arrivare a breve al totale abbandono dei convogli diesel”. La Commissione proseguirà ad approfondire i contenuti e lo stato di attuazione del Piano regionale delle infrastrutture nella prossima seduta, subito dopo le festività natalizie.

“Questa legislatura vuole caratterizzarsi – evidenzia il Presidente - per una politica che metta il potenziamento delle infrastrutture regionali tra le sue priorità in quanto volano per uno sviluppo economico complessivo. Proprio laddove c’è una regione accessibile, che riesce ad accorciare le distanze, dotandosi di un sistema infrastrutturale completo e adeguato, si entra in un sistema economico più competitivo”.

Nel corso della seduta espresso all’unanimità anche un parere di competenza in materia di tutela del territorio.