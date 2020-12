Il Presidente nazionale di Confartigianato in videoconferenza con gli imprenditori delle Marche

1' di lettura

17/12/2020 - Il neo presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli ha partecipato alla Giunta esecutiva di Confartigianato Marche, svolta in videoconferenza. Una importante occasione per ascoltare dal Presidente gli esiti dell’incontro che si era tenuto immediatamente prima con il premier Giuseppe Conte.

Granelli, nel sottolineare la tenacia e la capacità di resilienza manifestata dagli artigiani e dalle piccole imprese in questa fase così difficile dell’economia, ha espresso le aspettative degli imprenditori per costruire una nuova stagione di sviluppo. Ha inoltre ribadito le proposte già avanzate al Governo e, in particolare, la necessità di utilizzare le risorse europee per realizzare investimenti e riforme indispensabili al rilancio del Paese, eliminando gli ostacoli burocratici che bloccano le potenzialità del sistema imprenditoriale.



Tra gli interventi sollecitati la proroga al 2023 con adeguate risorse finanziarie aggiuntive del superbonus 110% e la riforma della legge quadro dell’artigianato. Il Presidente di Confartigianato Marche Giuseppe Mazzarella e il Segretario generale Giorgio Cippitelli nel ringraziare il Presidente nazionale , hanno ribadito l’impegno nel convogliare tutte le forze per mettere in campo un progetto di sviluppo per il sistema Paese che dovrà essere necessariamente oggetto di un accordo di programma tra il Governo Nazionale e quelli di ogni Regione, una volta superata la fase emergenziale.