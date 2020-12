Giornata internazionale delle persone con disabilità, Leonardi (FDI): "le politiche sociali devono essere al centro dell'azione politica"

1' di lettura

04/12/2020 - "In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, è opportuno sottolineare come – da parte degli amministratori politici e in particolar modo di chi ricopre incarichi all’interno della maggioranza – ci sia necessità di intervenire con impegni concreti e proposte per dare il maggior sostegno possibile alle fasce deboli e fragili della popolazione.

Come Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio regionale, posso dire di essere soddisfatta per il confronto avuto nella giornata di ieri con il dirigente del Servizio regionale per le Politiche Sociali, un settore che ha bisogno di essere riportato al centro della discussione politica anche nel contesto urgente ed estremamente delicato della Sanità.

Mi impegno dunque a proseguire in questo percorso di massima attenzione e di programmazione di interventi concreti per superare le tante barriere ancora presenti nella nostra società, perché credo che sia doveroso tendere una mano verso chi ha più bisogno di aiuto, alla luce anche della traumatica esperienza pandemica che purtroppo stiamo continuando a vivere e che ha visto proprio nei più fragili le persone maggiormente esposte". Questo quanto dichiara Elena Leonardi, Consigliera regionale di Fratelli d'Italia e Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Marche.