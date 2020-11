Civitanova: Nasconde un etto di hashish in casa, un uomo denunciato dalla Guardia di finanza

2' di lettura

26/11/2020 - Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, finalizzati al contrasto dei traffici illeciti in genere e alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus, da ultimo rafforzate a seguito di quanto concordato con il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani in sede di Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i finanzieri della compagnia di Civitanova Marche hanno sottoposto a controllo un soggetto residente in città, già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato da diversi precedenti penali.

Le contraddizioni emerse nelle giustificazioni fornite ai militari e l’atteggiamento tutt’altro che sereno tenuto dall’uomo, hanno indotto gli stessi ad approfondire il controllo e ad effettuare, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga in forza alla Compagnia, una perquisizione presso il suo domicilio. All’interno di un mobile del soggiorno, in particolare, gli operanti hanno rinvenuto un contenitore con quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di 100 grammi, e 200 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente ed il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro, mentre il responsabile è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria inquirente. L’operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, costante impegno della Guardia di Finanza che mira alla salvaguardia della vita umana.

