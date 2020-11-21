Meteo: le previsioni per domenica 22 novembre
NORD:
- BEL TEMPO, SEPPUR CON TRANSITO DI INNOCUE VELATURE, PIU' SPESSE DAL POMERIGGIO SULLE ALPI CENTRORIENTALI.
CENTRO E SARDEGNA:
- RESIDUI ANNUVOLAMENTI MATTUTINI SU COSTE ORIENTALI SARDE ED ABRUZZO, IN DISSOLVIMENTO DAL PRIMO POMERIGGIO SU QUEST'ULTIMO.
- CIELO SERENO ALTROVE.
SUD E SICILIA:
- AMPIO SOLEGGIAMENTO SUL SETTORE TIRRENICO CAMPANO;
- ALTROVE CIELO GENERALMENTE MOLTO NUVOLOSO CON LOCALI PIOVASCHI SULLE REGIONI ADRIATICHE E BASILICATA, COMUNQUE LIMITATI ALLE PRIMA PARTE DELLA MATTINATA;
PRECIPITAZIONI INVECE ANCHE TEMPORALESCHE DA SPARSE A DIFFUSE SU SICILIA E CALABRIA, MA CON FENOMENOLOGIA PIU' INTENSA E PERSISTENTE SUL VERSANTE IONICO DI QUEST'ULTIMA.
TEMPERATURE:
- MINIME IN CALO SU SARDEGNA OCCIDENTALE, REGIONI CENTRALI PENINSULARI, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA SETTENTRIONALI E SULLA PIANURA PADANA, PIU' MARCATO SULLA ROMAGNA;
IN RIALZO SULLA CATENA ALPINA, LEVANTE LIGURE E SICILIA;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE;
- MASSIME IN LIEVE DIMINUZIONE SULLE PIANURE DEL NORD E SULLA CALABRIA IONICA;
IN AUMENTO SULLE ALPI, LIGURIA ORIENTALE, APPENNINO EMILIANO, REGIONI CENTRALI TIRRENICHE, UMBRIA, MARCHE MERIDIONALI, ABRUZZO, RILIEVI MOLISANI, COSTE CAMPANE, SALENTO E SICILIA MERIDIONALE;
STAZIONARIE ALTROVE.
VENTI:
-DEBOLI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA E COSTE NORD ADRIATICHE,
VARIABILI SUL RESTO DEL NORD;
- DEBOLI O MODERATI NORDORIENTALI AL CENTRO PENINSULARE;
- DA MODERATI A FORTI DA NORD-EST SUL RESTO DEL PAESE CON ULTERIORI RINFORZI DI BURRASCA ATTESI AL MATTINO SULLA SARDEGNA E, FINO A SERA, SULLE REGIONI MERIDIONALI TIRRENICHE.
MARI:
- DA MOLTO MOSSI AD AGITATI CANALE DI SARDEGNA, SETTORE OCCIDENTALE DEL TIRRENO MERIDIONALE, STRETTO DI SICILIA E IONIO;
- DA MOSSI A MOLTO MOSSI MAR DI SARDEGNA ED IL RESTANTE TIRRENO CENTROMERIDIONALE;
- MOSSO L'ALTO TIRRENO ED IL BASSO IONIO;
- DA POCO MOSSI A MOSSI I RIMANENTI BACINI.
C.N.M.C.A.
Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it.
In allegato la mappa estesa.
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 22-11-2020 alle 07:32 sul giornale del 23 novembre 2020 - 295 letture
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