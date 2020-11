Meteo: le previsioni per domenica 22 novembre

2' di lettura

22/11/2020 - TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMENICA 22/11/20:

NORD:

- BEL TEMPO, SEPPUR CON TRANSITO DI INNOCUE VELATURE, PIU' SPESSE DAL POMERIGGIO SULLE ALPI CENTRORIENTALI.



CENTRO E SARDEGNA:

- RESIDUI ANNUVOLAMENTI MATTUTINI SU COSTE ORIENTALI SARDE ED ABRUZZO, IN DISSOLVIMENTO DAL PRIMO POMERIGGIO SU QUEST'ULTIMO.

- CIELO SERENO ALTROVE.



SUD E SICILIA:

- AMPIO SOLEGGIAMENTO SUL SETTORE TIRRENICO CAMPANO;

- ALTROVE CIELO GENERALMENTE MOLTO NUVOLOSO CON LOCALI PIOVASCHI SULLE REGIONI ADRIATICHE E BASILICATA, COMUNQUE LIMITATI ALLE PRIMA PARTE DELLA MATTINATA;

PRECIPITAZIONI INVECE ANCHE TEMPORALESCHE DA SPARSE A DIFFUSE SU SICILIA E CALABRIA, MA CON FENOMENOLOGIA PIU' INTENSA E PERSISTENTE SUL VERSANTE IONICO DI QUEST'ULTIMA.



TEMPERATURE:

- MINIME IN CALO SU SARDEGNA OCCIDENTALE, REGIONI CENTRALI PENINSULARI, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA SETTENTRIONALI E SULLA PIANURA PADANA, PIU' MARCATO SULLA ROMAGNA;

IN RIALZO SULLA CATENA ALPINA, LEVANTE LIGURE E SICILIA;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE;

- MASSIME IN LIEVE DIMINUZIONE SULLE PIANURE DEL NORD E SULLA CALABRIA IONICA;

IN AUMENTO SULLE ALPI, LIGURIA ORIENTALE, APPENNINO EMILIANO, REGIONI CENTRALI TIRRENICHE, UMBRIA, MARCHE MERIDIONALI, ABRUZZO, RILIEVI MOLISANI, COSTE CAMPANE, SALENTO E SICILIA MERIDIONALE;

STAZIONARIE ALTROVE.



VENTI:

-DEBOLI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA E COSTE NORD ADRIATICHE,

VARIABILI SUL RESTO DEL NORD;

- DEBOLI O MODERATI NORDORIENTALI AL CENTRO PENINSULARE;

- DA MODERATI A FORTI DA NORD-EST SUL RESTO DEL PAESE CON ULTERIORI RINFORZI DI BURRASCA ATTESI AL MATTINO SULLA SARDEGNA E, FINO A SERA, SULLE REGIONI MERIDIONALI TIRRENICHE.



MARI:

- DA MOLTO MOSSI AD AGITATI CANALE DI SARDEGNA, SETTORE OCCIDENTALE DEL TIRRENO MERIDIONALE, STRETTO DI SICILIA E IONIO;

- DA MOSSI A MOLTO MOSSI MAR DI SARDEGNA ED IL RESTANTE TIRRENO CENTROMERIDIONALE;

- MOSSO L'ALTO TIRRENO ED IL BASSO IONIO;

- DA POCO MOSSI A MOSSI I RIMANENTI BACINI.



C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it.

In allegato la mappa estesa.