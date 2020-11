Coronavirus: 512 nuovi positivi nelle Marche, 158 in provincia di Macerata

2' di lettura

20/11/2020 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3367 tamponi: 1725 nel percorso nuove diagnosi e 1642 nel percorso guariti.

I positivi sono 512 nel percorso nuove diagnosi (158 in provincia di Macerata, 145 in provincia di Ancona, 113 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 47 in provincia di Ascoli Piceno e 3 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (77 casi rilevati), contatti in setting domestico (117 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (148 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (29 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (31 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (16 casi rilevati), screening percorso sanitario (6 casi rilevati) e 2 rientri dall'estero. Per altri 82 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Sale il numero dei ricoveri, 623 (ieri erano 604) e anche quelli in terapia intensiva, che sono oggi 81 (ieri erano 78).

Sette le vittime registrate nelle ultime 24 ore nelle Marche, un 76enne di Gabicce Mare, una 88enne di Recanati, una 70enne di Camerino e un 94enne di Macerata, un 92enne di Offida, una 87enne di Sassoferrato e un 80enne di Porto Sant'Elpidio. Tutti avevano della patologie pregresse.

