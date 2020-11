Nuova ordinanza del presidente Acquaroli: divieto di assembramenti, mascherine e disposizioni sul commercio

1' di lettura

19/11/2020 - Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha emanato l'ordinanza n. 43 del 19 novembre 2020.

L'ordinanza (in allegato a fine articolo il testo integrale) contiene disposizioni riguardanti l'uso delle mascherine, il divieto di assembramento, l'obbligo della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e l'uso dei dispositivi e dei protocolli di sicurezza. Il documento contiene inoltre disposizioni sul commercio, anche su aree pubbliche, sui distributori automatici, sulla vendita per asporto e sugli impianti termici.

