Esordio vincente per Vivere Italia e Pubblicelli: l'emozione di essere a fianco della Nazionale

1' di lettura

19/11/2020 - Gli occhi erano puntati a bordo campo. Grazie a Pubblicelli anche Vivere Italia è stato al fianco degli Azzurri nella partita di mercoledì sera in Bosnia, culminata con la vittoria e la qualificazione alla Final Four di Nations League.

L'azienda Pubblicelli gestisce infatti la raccolta pubblicitaria in esclusiva per Vivere Italia e con i cartelloni pubblicitari - i pannelli luminosi a led - posizionati a bordo campo ha portato alla ribalta nazionale il quotidiano online e tutto il suo network.

L'ultima partita del girone di Nations League della Nazionale Italiana di Calcio, disputata mercoledì sera allo Stadion Grbavica di Sarajevo, ha visto gli Azzurri uscire vittoriosi dallo scontro con i padroni di casa della Bosnia ed Erzegovina, proiettandoli così alla Final Four della competizione continentale (e non solo).

L'emozione di scendere 'in campo' a fianco della Nazionale Italiana è stata così, per Pubblicelli e Vivere Italia, un esordio vincente.

Su RAI 1, la partita è stata seguita da ben 6.699.000 spettatori, ottendendo uno share complessivo del 24,3%.

Presente dal 1985 nelle Marche e nata dal mondo delle Tv locali, Pubblicelli oggi offre servizi e progetti di comunicazione su “misura“ per la crescita e l’incremento della clientela in ogni regione d’Italia e lo fa raggiungendo eventi di prestigio internazionale come la partita della Nazionale Italiana.

Il network di quotidiani Vivere nasce a Senigallia nel 2003, uno dei primi quotidiani online d'Italia. Oggi è diffuso in tutte le regioni italiane.

In allegato le foto.