Coronavirus: 357 nuovi contagi, positivo un tampone su tre

17/11/2020 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2308 tamponi: 1229 nel percorso nuove diagnosi e i restanti nel percorso guariti.

I positivi sono 357 nel percorso nuove diagnosi (115 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 68 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 24 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (50 casi rilevati), contatti in setting domestico (81 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (87 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 4 rientri dall'estero. Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Otto in tutto le vittime segnalate in regione nelle ultime 24 ore, a cui se ne aggiunge una relativa ai giorni precedenti. Tra le vittime un 83enne di Senigallia, morto nel nosocomio cittadino che non presentava patologie pregresse. Sono ben cinque i decessi registrati nell'ascolano. Si tratta di una 86enne di San Benedetto del Tronto, di un 71enne di Monteprandone e di tre persone di Ascoli Piceno: un 85enne, una 75enne e un 80enne. E' invece di Montottone la 93enne deceduta presso il suo domicilio, unica vittima del fermano. Morto anche un 75enne di Fano.



Nessun decesso nel maceratese. Al totale dei decessi si aggiunge anche un 85enne di Castelbellino scomparso nei giorni scorsi, ma per il quale è arrivata soltanto ora la conferma della diagnosi. Cioè che si sia trattato davvero di Covid-19.

Sono 603 i ricoverati, di cui 78 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri).

