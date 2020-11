Ancona: non risponde alle chiamate, anziana trovata morta in casa

1' di lettura

16/11/2020 - Tragedia domenica sera in un appartamento di via Veneto: trovata morta una donna di 86 anni

Non rispondeva alle telefonate dei parenti residenti fuori Ancona e quando un vicino di casa è riuscito a entrare l'ha trovata a terra in una pozza di sangue. Vittima una anziana di 86 anni che viveva da sola in un appartamento in via Veneto, nei pressi del palazzetto dello sport. È successo domenica sera attorno alle 22.30.

I parenti, preoccupati che le fosse successo qualcosa, hanno allertato un vicino di casa che, dopo aver recuperato un mazzo di chiavi, è riuscito ad entrare nell'abitazione della donna, trovandola a terra senza vita. Sul posto è intervenuto il 118, con l'automedica e la Croce gialla di Ancona, ma per l'anziana non c'era più niente da fare.

Sul posto anche due volanti della questura e la polizia scientifica. Stando ad una prima analisi la donna sarebbe morta per cause naturali.



