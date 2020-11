4.547 tamponi positivi, 3.760 malati in più, 62 deceduti ma anche 725 guariti. Ecco i numeri della pandemia di questa settimana

1' di lettura

16/11/2020 - La curva dei contagi continua a salire, e lo fa più velocemente della settimana precedente. Se sette giorni fa i tamponi positivi erano 3.874 nella settimana appena trascorsa sono stati 4.547 portando a 14.211 il numero delle persone positive in questo momento nelle Marche.

Anche questa settimana la situazione è molto diversa nelle diverse provincie. Ancona è sempre la più colpita con 1365 positivi, ma è anche in calo, la settimana precedente erano due in più. La provincia di Macerata è passata da 752 a 1281 casi positivi. Frena la provincia di Ascoli che scende da 758 tamponi e a 647. Quasi costante la provincia di Fermo (da 564 a 588). La provincia meno colpita è Pesaro che però fa segnare un forte aumento da 330 a 583 casi.

I dati più positivi della settimana sono quelli relativi ai ricoveri, in calo da 590 a 577 e dei ricoveri in terapia intensiva, saliti di appena 7 unità, da 71 a 78 (erano 24 e 21 le settimane precedenti).

Il dato peggiore invece è il raddoppio dei decessi che passano da 32 a 62.

Cresce anche il numero dei guariti che passa da 433 a 725. La curva dei guariti (più correttamente dimessi) sembra seguire di circa 5 settimane quella dei contagi.

