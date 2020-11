Condannato a 1 anno e 10 mesi l'ex PM Ingroia: parla Francesco Macrì, suo collaboratore

3' di lettura

12/11/2020 - Mercoledì, 11 novembre, Il giudice del Tribunale di Caltanissetta, per la sentenza di I grado, ha condannato l’ex PM Antonio Ingroia alla pena di 1 anno e 10 mesi (pena sospesa) per peculato.

Questa la reazione dell’avv. Ingroia, oggi avvocato penalista con studio a Roma, Palermo e Milano alla condanna di mercoledì: "Sono soddisfatto per l'assoluzione relativa all'accusa più grave per la quale sono stato messo alla gogna per tre anni e per il fatto che mi verranno finalmente restituiti 116 mila euro che ingiustamente mi erano stati sequestrati. Quando ero a Sicilia e Servizi, ha aggiunto, sono riuscito ad abbattere il costo della società per la Regione Siciliana di decine di milioni di euro, portando i bilanci a 7 milioni di euro mentre con i miei predecessori erano arrivati a 100 milioni di euro".

La condanna rimasta in piedi fa riferimento alle spese di soggiorno, che secondo la Procura non gli erano dovute. "Risiedo a Roma da quasi 10 anni, continua Ingroia, e di questo era consapevole chi mi ha nominato. Il costo delle spese di soggiorno sarebbe stato superiore al mio compenso che era di 3000 euro circa, infatti prima della mia nomina avevo ricevuto rassicurazioni sui rimborsi per le spese di alloggio, altrimenti non avrei neanche accettato. Per questo, precisa Ingroia, definisco ridicola questa accusa, anche perché il mio predecessore risiedendo a Catania soggiornava regolarmente a Palermo senza che la Procura gli abbia mai fatto alcuna contestazione, lo stesso per il direttore generale della società”.

Abbiamo chiesto a Francesco Macri’, esperto di intelligence, nonchè neo collaboratore dell’ Avvocato Antonio Ingroia, la Sua opinione riguardo la sentenza emessa contro l’ex PM per il reato di peculato.

Cerchero’ di esprimere una mia opinione quanto piu’ neutrale e super partes, vista la mia amicizia personale con l’avv. Ingroia e visto un rapporto di collaborazione che mi vede da un po’ di tempo accanto a lui. Saro’ estremamente telegrafico e conciso, senza ovviamente entrare nel merito di una sentenza della quale non ho elementi per poter esprimere alcun concetto contradditorio. Fermo restando che siamo solo al primo giudizio, che vede appunto Ingroia protagonista di una vicenda giudiziaria, sarei molto ma molto cauto prima di puntare il dito direttamente su un uomo che ha praticamente speso la Sua vita per la legalità e la moralità. Detto questo, permettetemi esprimere solo una sintetica riflessione in merito a tutta questa strana vicenda: ho conosciuto da non molto tempo l’ex PM, e la prima impressione che ho potuto notare di quest’uomo è stata quella (che mi ha veramente colpito) di un uomo solo, troppo e drammaticamente solo, che mi ha praticamente rigettato dentro la trama di un film tristemente purtroppo a noi molto nota. Si, sto parlando proprio di Lui, Giovanni Falcone, vittima non soltanto della mezza tonnellata di tritolo, ma vittima anche di una serie di coincidenze che videro il magistrato eroe, lasciato drammaticamente solo dalle ns Istituzioni. Non so il perché, ma credetemi questa fu la prima impressione che ebbi quando pochi mesi fa conobbi Antonio, ovvero, l’uomo che sostituendo Paolo Borsellino portò alla sbarra centinaia di boss mafiosi e, pagando un prezzo altissimo, cercò di fare giustizia sui tanti misteri italiani, in primis la famosa Trattativa. Non aggiungo altro, ma permettetemi di chiudere con questa famosa frase di Giovanni Falcone: “Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.” Concludo davvero, ricordando a tutti che la mafia dispone di memoria da elefante e che ad Antonio Ingroia e’ stata tolta anche la scorta…!