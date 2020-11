Nuovo Codice deontologico dell'Assistente Sociale: il lavoro intenso e partecipato realizzato dall'Ordine delle Marche

4' di lettura

11/11/2020 - Il percorso di revisione del Codice deontologico degli Assistenti Sociali ha avuto inizio con i lavori, a livello nazionale il 27 ottobre 2017, attraverso la prima convocazione dell’Osservatorio Deontologico nazionale coordinanto dalla Commissione Etica Deontologica e Ricorsi.

Il Croas delle Marche ha partecipato tramite la propria referente, Pina Ferraro, Presidente della Commissione Etica e Deontologia.

Ben 44 riunioni in presenza fino al mese di febbraio 2020. Oltre 120 mail con contributi degli iscritti all'Ordine. Un pieno coinvolgimento di tutti/e i/le professionisti del sociale. La prima bozza è stata resa disponibile nel mese di settembre 2019, alla quale sono seguite 33 differenti versioni, sono state riviste e discusse nelle 12 convocazioni dell'Osservatorio Deontologico Nazionale.

La presentazione della stesura semi definitiva è avvenuta a metà dicembre 2020, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e la contestuale riunione dell’Osservatorio. La versione finale è stata redatta nel gennaio scorso e portata al Tavolo del Patto per la Professione. L'ultima convocazione della Commissione Etica e Deontologia Nazionale, con l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale avvenuta lo scorso 21 febbraio 2020.

Sono i numeri e i riferimenti temporali del percorso che ha portato all'elaborazione e alla conseguente stesura del nuovo Codice Deontologico dell'Assistente Sociale. Un lavoro durato oltre 2 anni e che ha visto protagonista anche l'Ordine Assistenti Sociali delle Marche.

“Nelle Marche è stato avviato un gruppo di lavoro per lo studio e la revisione del codice deontologico che abbiamo voluto suddividere a livello provinciale - sottolinea Pina Ferraro, presidente della Commissione Regionale Etica e Deontologia e referente dell'Osservatorio Deontologico Nazionale -. Ogni territorio provinciale ha fatto la scelta di “guardare” una parte del vecchio Codice e approndire, tramite riflessioni e condivisioni anche di altri codici deontologici, e con costante riferimento delle tracce emerse dall'Osservatorio nazionale e su una specificità rispetto al proprio lavoro, alla propria dimensione socio territoriale, alle proprie esigenze tecnico operative”.

Un lavoro sviluppato sia sul testo del codice che a livello lessicale, sia sui mutamenti sociali, economici e culturali e l'aderenza a questi cambiamenti. “Intanto è stata eliminata la parola utente e sostituita con la parola persona, più aderente al nostro lavoro. Sono stati anche eliminati 57 'deve' del vecchio Codice e c'è stato un passaggio importante verso la crescita: della professione che si è strutturata negli anni. Da quando è stato istituito l'albo abbiamo fatto notevoli passi in avanti anche verso una costante e maggiore senso di maturità professionale”.

Ogni gruppo territoriale ha predisposto un documento finale, poi rielaborato da un gruppo ristretto di referenti per arrivare ad una bozza regionale, da inviare all'Osservatorio. “Le bozze finali del codice deontologico nazionale sono state inviate anche ad esperti esterni, sono stati fatti dei confronti con altri codici deontologici di altre professioni e anche con codici deontologici della nostra professione a livello internazionale: un contributo importante, infatti, è stato dato da chi lavora sul territorio estero, in modo da avere uno sguardo più ampio”.

Diverse le particolarità del nuovo Codice. “Non è solo conforme alla Costituzione italiana, ma anche alle varie convenzioni internazionali sui diritti umani, dei minori, sulla violenza contro le donne. C'è anche un bellissimo preambolo che definisce chi siamo, cosa facciamo, su cosa basiamo la nostra specificità professionale. C'è uno sguardo molto importante su tutto l'aspetto dei social media: in 6 titoli si parla di comunicazione, di senso di responsabilità, di un uso corretto dei social media e di un’attenzione sempre più mirata al rispetto dell’essere umano e delle istituzioni. Ci sono degli aspetti più specifici sulla libera professione e sulle varie declinazioni del nostro essere assistenti sociali e c'è uno sguardo molto più chiaro, come detto, su violenza, discriminazioni e diritti umani, così come sul tema delle famiglie: siamo usciti fuori dallo schema della famiglia unica, arrivando a parlare di famiglie nelle loro molteplici espressioni e nelle relazioni affettive”.

Nelle Marche, a causa dell'emergenza Covid, il nuovo codice deontologico non è stato ancora presentato ufficialmente, anche se non sono mancati incontri di approfondimento all’interno dei numerosi seminari formativi realizzati. “Insieme all'Università di Urbino, ad esempio, abbiamo realizzato un laboratorio seminariale con gli studenti, all’interno dei laboratori per I tirocini professionali. Inoltre ne abbiamo parlato, in particolare, all’interno del ciclo di seminari formativi realizzati congiuntamente con Unhcr, che si è concluso il 3 novembre, incentrati sulla tematica dell'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale: Sei incontri durante i quali il nuovo Codice Deontologico è stata una parte assolutamente fondamentale”.

Dal 26 ottobre, inoltre, è stato avviato un percorso di analisi e studio del nuovo Codice attraverso gruppi di lavoro, richiesti specificatamente dagli assistenti sociali. “Faremo un ciclo di incontri e confronti, sempre online, anche con l’obiettivo di costruire un seminario di presentazione del nuovo Codice partendo dalle esigenze concrete e dal basso, cioè quello che realmente la comunità professionale ritiene importante ed utile. E non sarà solo costruito con gli assistenti sociali, ma anche presentato da loro attraverso la loro esperienza concreta quotidiana”.