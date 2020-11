Coronavirus: record di nuovi contagi nelle Marche, 702, in provincia di Ascoli sono 182

2' di lettura

11/11/2020 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3656 tamponi: 2067 nel percorso nuove diagnosi e 1589 nel percorso guariti.

I positivi sono 702 nel percorso nuove diagnosi (154 nella provincia di Macerata, 177 nella provincia di Ancona, 86 nella provincia di Pesaro-Urbino, 82 nella provincia di Fermo, 182 nella provincia di Ascoli Piceno e 21 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (133 casi rilevati), contatti in setting domestico (179 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (203 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (28 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati). Per altri 125 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Sono 610 i ricoverati di 74 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Sono 18 i dimessi rispetto a ieri.

Sono 6 le vittime del Covid registrate nelle Marche. Si tratta di 4 uomini e 2 donne. Deceduto un 90enne di Pesaro e un 68enne di Fabriano, oltre aun 70enne di Roccafluvione (in provincia di Ascoli Piceno), una 83enne di Montelupone e un 89enne di Civitanova Marche (entrambi nel maceratese) oltre una 85enne di Porto Sant'Elpidio. Tutti avevano delle patologie pregresse.



Con queste ultime vittime il numero dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 1.083.



È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.