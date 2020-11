Senigallia: Tutti i numeri del Covid comune per comune: sono 361 i positivi nel senigalliese nelle ultime 24 ore

2' di lettura

10/11/2020 - Sono 361 i soggetti positivi al Coronavirus in tutto il comprensorio senigalliese. I dati aggiornati alle ultime 24 ore dalla piattaforma Cohesion della Regione Marche indicano la presenza di contagi in linea con la tendenza provinciale (Ancona è la provincia con il maggior numero di contagi) ma fortunatamente moltissimi sono i paucisintomatici e i soggetti che riescono ad essere curati a domicilio.

L'allerta per i contagi resta alta ad Arcevia e Serra De' Conti, dove i rispettivi sindaci hanno già chiuso le scuole. Ad Arcevia i positivi sono 38 in aggiunta ad altri 28 individuati all'interno del centro di accoglienza “Le terrazze”. Sabato scade l'ordinanza ma il primo cittadino è orientato a prolungarla. “Devo confrontarmi con la direzione sanitaria e scolastica prima di prendere una decisione -afferma il sindaco Dario Perticaroli- ma l'idea è quella di prorogare la chiusura delle scuole. A questo proposito raccomando massima prudenza e invito i genitori a ridurre al minimo i contatti tra bambini altrimenti viene vanificato l'effetto della chiusura delle scuole”.



Scuole chiuse almeno fino al 24 novembre anche a Serra de' Conti dove i positivi sono 41 e i soggetti in quarantena 89. A Corinaldo, dove i positivi sono 8 e i soggetti in quarantena, 20, ieri è stato registrato un caso di positività alla scuola dell'infanzia “A. Veronica”. “La classe è stata posta in quarantena -afferma il sindaco Matteo Principi- e dopo la sanificazione dell'istituto, la scuola resta regolarmente aperta”. A Ostra i positivi al Covid 19 sono 38 e 113 sono i soggetti sottoposti alla quarantena mentre a Castelleone di Suasa si è registrato un solo positivo e due soggetti sono in quarantena. 15 i positivi a Belvedere Ostrense e 11 a Ostra Vetere. A Montemarciano i positivi al Coronavirus sono 41 e 77 sono i residenti in quarantena preventiva.



20 i residenti positivi a Trecastelli e 72 quelli in quarantena. “Si tratta di casi assolutamente non gravi -sottolinea il sindaco Marco Sebastianelli- ma invitiamo tutti i cittadini al rispetto delle regole per prevenire i contagi”. 5 i positivi e 3 i in quarantena a Barbara dove il sindaco Riccardo Pasqualini smentisce alcuni voci circolate sulla scuola dell'infanzia e primaria. “Voglio sgombrare il campo da qualsiasi chiacchiera che sta circolando in maniera infondata precisando che tutte le sezioni sono aperte e con tutte le insegnanti presenti ad eccezione di una insegnante che si è messa in quarantena preventiva in attesa del risultato del tampone".



A Senigallia i soggetti positivi al Covid sono 168 e i soggetti posti in quarantena sono 488.