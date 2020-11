Pesaro: Veicolo che trasporta rifiuti finisce in una scarpata, nessun rischio di inquinamento

1' di lettura

10/11/2020 - Nella mattinata di oggi, per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo adibito al trasporto di rifiuti, non di proprietà di Marche Multiservizi, ma diretto alla discarica di Cà Asprete, ha perso il controllo ed è finito nella scarpata in Strada del Pantano.

Nell’incidente non è stato coinvolto alcun altro mezzo, ma la viabilità è stata interrotta per alcune ore a causa del carico che ha invaso la carreggiata. Marche Multiservizi, pur non avendo alcun diretto coinvolgimento con il fatto accaduto, si è prontamente attivata ed ha prestato il supporto necessario per le operazioni di ripristino e pulizia della carreggiata e della scarpata, al fine di ristabilire nel più breve tempo possibile le normali condizioni dei luoghi.



Il veicolo, intestato ad un’azienda locale che si occupa di recupero del vetro, trasportava rifiuti derivanti dall’attività di recupero, prevalentemente scarti di etichette ed eventuali altri residui che possono derivare dalla lavorazione di recupero del vetro. Rifiuti che non destano alcuna preoccupazione dal punto di vista del loro potenziale impatto inquinante.



E’ stato richiesto l’intervento della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dell’Arpam, ognuno per le proprie competenze, per effettuare tutte le verifiche del caso.