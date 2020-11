Fermo: Ruolo del Murri, confronto domani alla Conferenza dei Sindaci

1' di lettura

10/11/2020 - Invitato anche il presidente della Regione Acquaroli.

Il ruolo dell’ospedale “A. Murri” di Fermo nell’emergenza Covid 19 è il punto all’ordine del giorno, al centro della convocazione della Conferenza dei Sindaci dell’Area Vasta n. 4, fissata per domani, 11 novembre, alle ore 17.00 in modalità videoconferenza.

“Una convocazione voluta fortemente dai 40 Sindaci – ha detto il Presidente della Conferenza dei Sindaci e Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – ringraziamo il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per aver immediatamente trovato spazio per il confronto. Confronto che necessariamente dovrà dare risposte alla cittadinanza della provincia sulla sanità in un momento emergenziale. Fermo deve e farà la sua parte nella situazione attuale, ma la Regione deve tenere conto con fatti e proposte concrete che siamo l’unica provincia ad avere un solo ospedale nel territorio. Il confronto diretto, comunque, è sempre un dato positivo”.