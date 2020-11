Fede (M5S): "Congratulazioni alle nostre portavoce in Consiglio regionale elette vicepresidenti delle proprie Commissioni"

1' di lettura

Commenta il sen. Giorgio Fede, facilitatore relazioni interne del M5S Marche: «accogliamo con piacere e senso di responsabilità il risultato delle votazioni di ieri, congratulazioni alle nostre due portavoce, che già fanno intravedere un deciso cambio di passo rispetto al passato».



Continua il senatore M5S: «Come previsto dal regolamento, nelle Commissioni è stato riservato un ruolo alle opposizioni e il M5S non si è tirato indietro, proponendosi, ottenendo i voti necessari e accettando le responsabilità conseguenti. Certo avremmo preferito un dialogo con le altre forze di minoranza, e ci dispiace che il dialogo non sia stato neanche tentato, nonostante le nostre evidenti buone intenzioni, espresse con i fatti, nelle votazioni precedenti a quelle di ieri».



«Ci meraviglia in particolare che questa nostra proposta di cambiamento, con due consigliere donne e di nuova nomina, sia stata colta dalla maggioranza e non dalle altre forze di opposizione. Ovviamente, come a ogni livello, anche in Regione noi del Movimento continueremo a essere leali coi cittadini marchigiani, cercando di portare avanti nei limiti possibili di una forza di minoranza il programma proposto in campagna elettorale. Un grande “in bocca al lupo” a Marta e a Simona per il lavoro che le attende», conclude Fede.