Meteo: le previsioni per domenica 8 novembre

1' di lettura

08/11/2020 - TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMENICA 08/11/20.

NORD:

- ANNUVOLAMENTI IN TRANSITO SULLE REGIONI OCCIDENTALI, PIU' SPESSI SUI RILIEVI ALPINI ED APPENNINICI, LOCALMENTE ANCHE SUI RILIEVI EMILIANI, CON LOCALI DEBOLI FENOMENI ASSOCIATI DURANTE LE ORE DIURNE.

BEL TEMPO ALTROVE MA CON SPESSE VELATURE MATTUTINE SULLA LOMBARDIA E FORMAZIONI NEBBIOSE LUNGO IL CORSO DEL PO AL PRIMO MATTINO IN SUCCESSIVO PARZIALE DISSOLVIMENTO E NOTTETEMPO.



CENTRO E SARDEGNA:

- TEMPORANEI ADDENSAMENTI NUVOLOSI SU TOSCANA E SARDEGNA IN SUCCESSIVO DIRADAMENTO.

CIELO SERENO O AL PIU' POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI AREE.



SUD E SICILIA:

- CONDIZIONI DI TEMPO STABILE CON AMPIE ZONE DI SERENO ECCEZION FATTA PER LOCALI ANNUVOLAMENTI DIURNI TRA SICILIA NORD ORIENTALE E CALABRIA MERIDIONALE, IN LIEVE AUMENTO NELLE ORE SERALI.



TEMPERATURE:

- MINIME IN AUMENTO AL NORD OVEST E SARDEGNA;

IN FLESSIONE SU VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LAZIO MERIDIONALE E MERIDIONE PENINSULARE, STABILI ALTROVE.

- MASSIME IN LIEVE CALO AL NORD EST E PUGLIA, IN TENUE AUMENTO SU ARCO ALPINO E DORSALE APPENNINICA;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SUL RESTO DEL PAESE.



VENTI:

- IN PREVALENZA DEBOLI DAI QUADRANTI ORIENTALI SULLE REGIONI DEL NORD E DEL CENTRO E SETTENTRIONALI AL MERIDIONE.



MARI:

- MOSSI MAR E CANALE DI SARDEGNA, ADRIATICO MERIDIONALE E IONIO;

- POCO MOSSI GLI ALTRI BACINI.



C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate utilizzando, tra l'altro, dati e prodotti del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare pubblicati sul sito www.meteoam.it.

In allegato la mappa.