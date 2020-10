Pesaro: Slittamento voto distacco Montecopiolo e Sassofeltrio, Biancani: "Serve subito un atto formale della Regione"

2' di lettura

30/10/2020 - Il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd), Vicepresidente dell'Assemblea legislativa, dopo la notizia dello slittamento del voto sul Disegno di legge per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, torna a sollecitare un atto formale da parte della Giunta regionale.

«Lo slittamento del voto in Senato è un'opportunità da non sprecare – sostiene Biancani – Dobbiamo difendere l'unità dei territori e adesso ci aspettiamo che il Presidente Acquaroli, dopo aver annunciato la sua volontà di impegnarsi per evitare il passaggio dei due Comuni in Emilia Romagna, predisponga un atto formale e mi auguro arrivi in tempo, prima del ritorno in Aula».



Da sempre contrario alla secessione, il consigliere ha valutato positivamente nei giorni scorsi l'intenzione del Presidente della Giunta di impegnarsi per evitare l'uscita dal confine marchigiano, ma chiede un provvedimento formale e «ad oggi – afferma – non mi risultano trasmessi documenti ufficiali. Le ultime azioni concrete sono l'intervento contrario al Disegno di legge del Presidente Ceriscioli, ascoltato in Commissione affari costituzionali nel maggio del 2019, e la mozione approvata in Consiglio regionale di cui ero primo firmatario».



Biancani riconosce la necessità di migliorare ulteriormente i servizi offerti nell'entroterra, in particolare nei territori di confine, ma ricorda anche i passi avanti fatti durante la precedente amministrazione regionale, «mi riferisco alla disponibilità di un'ambulanza a Mercatino Conca e agli accordi di collaborazione con San Marino, per l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, e con l'Emilia Romagna per l'emergenza e il 118».



«Adesso – conclude il Vicepresidente Biancani – dobbiamo lavorare insieme per una posizione condivisa, l'unita territoriale delle Marche è un principio che va al di là degli schieramenti politici».